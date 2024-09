Sob as novas propostas do prefeito, Oxford Street em Londres vai se tornar uma zona de pedestres.

A administração municipal declara que o projeto envolve transformar a via principal em uma zona pedestre sem automóveis, criando assim um domínio público cativante.

De acordo com o relatório, a Rua Oxford registra um impressionante fluxo de 500.000 pedestres diariamente. Estabelecimentos de varejo notáveis, como Selfridges e John Lewis, chamam este distrito de compras icônico de sua casa.

No entanto, o paraíso do varejo reconhecido em todo o mundo enfrentou recentemente obstáculos. Após a pandemia, os números de turismo ainda não voltaram ao normal, de acordo com a administração municipal. Algumas lojas de bandeira fecharam, e a rua testemunhou um aumento de lojas vendendo mercadorias como doces temáticos americanos.

O prefeito observou em seu comunicado que "a Rua Oxford já foi o auge do setor de varejo do Reino Unido, mas é inegável que sofreu significativamente nos últimos dez anos. É essencial tomar medidas imediatas para renovar a principal rua do Reino Unido."

Khan, afiliado ao Partido Trabalhista e eleito para um terceiro mandato como prefeito de Londres em maio, tentou anteriormente revitalizar a área, mas suas iniciativas foram vetadas pelo Conselho da Cidade de Westminster, que administra a área local.

A última iniciativa de Khan depende de obter mais privilégios de planejamento do governo, limitando assim a jurisdição do Conselho da Cidade de Westminster.

Angela Rayner, a Vice-Primeira-Ministra, elogiou a estratégia de Khan, afirmando no relatório que "impulsionará o crescimento ao gerar novas oportunidades de emprego, induzir atividade financeira e proporcionar um estímulo necessário à economia noturna de Londres."

Em um comunicado na terça-feira, o conselho anunciou que formulou seu próprio esquema nos últimos dois anos para renovar a área.

"Esses planos estão prontos para construção, contam com o apoio de varejistas e da comunidade local e foram criados para fomentar um crescimento econômico substancial, enquanto assegura um futuro próspero para nossas movimentadas vizinhanças na Cidade do Westminster", diz o comunicado.

Apesar disso, o conselho afirmou que "pretende colaborar cooperativamente com o Prefeito e o Governo para garantir os melhores resultados possíveis para as comunidades locais, empresas e Londres."

Khan expressou sua aspiração para que a Rua Oxford "ressurja como o principal centro de varejo do mundo" e tem como objetivo tornar "a área notavelmente mais verde, limpa e segura para todos."

"Os projetos resultariam em uma experiência de compras significativamente aprimorada para os compradores, moradores, trabalhadores e turistas que visitam a Rua Oxford e a área circundante, restaurando essa parte da metrópole à sua antiga glória", conclui o comunicado.

Várias tarefas devem ser concluídas antes de iniciar o trabalho, incluindo uma fase de consulta pública. Um porta-voz da assessoria do prefeito comunicou à CNN que espera implementar um esquema de transição dentro de um período de dois anos.

