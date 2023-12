Slackliner francês atravessa o Sena a partir da Torre Eiffel numa acrobacia de cortar a respiração

O francês Nathan Paulin percorreu os 600 metros de slackline desde a Torre Eiffel até ao Teatro Chaillot, do outro lado do Sena, numa viagem que demorou apenas meia hora ao jovem de 27 anos.

No entanto, esta não é a primeira vez que Paulin tenta esta proeza - já tinha feito um percurso semelhante a partir da Torre Eiffel em dezembro de 2017, para uma angariação de fundos de caridade transmitida pela televisão.

Quando o fez pela primeira vez, estabeleceu o recorde mundial para a mais longa caminhada urbana de highline com um arnês de segurança por um homem - um recorde que permanece intacto até hoje.

Em alguns momentos, sentado e deitado no slackline durante a atuação de sábado, Paulin arrancou aplausos entusiasmados da multidão que assistia em baixo e a partir da Torre Eiffel.

A iniciativa deste ano foi organizada com a ajuda do bailarino e coreógrafo francês Rachid Ouramdane e organizada pelo Teatro Chaillot, com actuações no sábado e no domingo à tarde.

O slackline é semelhante ao andar na corda bamba, mas envolve um fio que não foi esticado, mas que se move com o utilizador. O slackline de Paulin foi suspenso a 70 metros do chão, segundo a agência de notícias Reuters.

A façanha de Paulin fez parte das celebrações em Paris das Jornadas Europeias do Património e do lançamento das Olimpíadas Culturais, que também incluíram uma série de outras actuações de artistas franceses.

De acordo com o seu sítio Web, Paulin detém vários recordes mundiais e a sua caminhada mais longa até agora é um highline de 1662 metros suspenso a uma altura de 300 metros no Cirque de Navacelles, um relevo na cordilheira do Maciço Central, no sul de França.

Paulin começou a praticar slacklining em 2011 e diz que o ajudou a encontrar uma "verdadeira paz interior" através da combinação de uma concentração intensa e do domínio do seu corpo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com