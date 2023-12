Sherri Shepherd sonhou toda a sua vida com um talk show. A seguir quer um Emmy

Ela adora as longas horas, os convidados, a sua equipa e o público, disse Shepherd à CNN numa entrevista recente, porque sonhava em apresentar o seu próprio talk show desde criança.

À medida que "Sherri" se junta a um panorama televisivo diurno que inclui programas de Jennifer Hudson, Drew Barrymore, Kelly Clarkson e Karamo Brown, Shepherd, atriz e veterana de "The View", explica como está a trabalhar para que o seu programa se destaque.

A entrevista que se segue foi ligeiramente editada por razões de extensão e clareza.

CNN: Esteve em "30 Rock", uma comédia, e obviamente em "The View", o que está a achar de ter o seu próprio talk show?

"É uma responsabilidade maior. ...As coisas que tenho de fazer agora não eram da nossa responsabilidade, a Barbara Walters fazia tudo isso. Reunir com os afiliados, analisar as audiências, tentar descobrir os segmentos. Nós chegávamos, fazíamos e íamos para casa. Fazíamos as coisas divertidas, íamos às peças de teatro, líamos os livros e víamos os filmes dos convidados".

Então, o que é que há nessas 15 páginas de notas de Oprah Winfrey?

A Oprah disse-me isto quando falou comigo: "É um terreno muito sagrado fazer um talk show, porque somos responsáveis por tudo o que acontece nesse programa, porque está lá o nosso nome. Por isso, é uma grande responsabilidade. É definitivamente mais responsabilidade quando se é um apresentador de um talk-show individual. Todas as semanas viajo para me encontrar com os afiliados, porque é preciso criar boa vontade e agradecer-lhes por apoiarem o programa. E depois, todas as semanas, saio de avião e há sempre um telefonema a dizer que este convidado desistiu. E este segmento? Estás de acordo com isto? Temos de controlar o guarda-roupa. Mas eu adoro-o".

Porque é que decidiu assumir tudo isto?

"É algo que desde os meus cinco anos, com o rolo de papel higiénico à frente da boca da minha Barbie, eu sonhava com isso. Quando fiz o meu primeiro piloto de talk show em 2018, nunca mais parei de sonhar com isso. E quando se torna demasiado difícil, sento-me e agradeço a Deus por tudo, e isso traz-me de volta a esse lugar de paz. Isto é o que eu sei que queria fazer.

E ouço as pessoas dizerem: "Estava a ter um dia mau, ou estou a passar por uma depressão, mas vejo o seu programa todos os dias para me ajudar a sair dessa situação". E eu penso, era isto que eu devia estar a fazer".

Por falar em depressão, abordou alguns temas que são pesados, como a depressão e a infertilidade. Como é que se prepara para esses dias e sabe que vai estar preparada para isso?

"Temos o nosso segmento de especialistas em saúde e tivemos um médico de bem-estar mental, e eu digo que sei que há pessoas a tentar descobrir como sair desta escuridão, e nós somos o canal para lhes dizer que é assim que se faz. Ou seja, é só ouvir e dar espaço às pessoas para o dizerem, porque há mais alguém a passar pelo mesmo."

Qual é o objetivo diário do programa?

"A minha missão é que se sintam melhor do que quando chegaram."

Temalgum ritual antes ou depois do espetáculo?

"O meu produtor executivo, Jawn Murray, que também é o meu melhor amigo, reza. Ele conhece este sonho há tanto tempo como eu o tenho. A porta abre-se. Rezamos pelo público que está sentado no estúdio comigo e rezamos pelas pessoas que nos estão a ver, para que se sintam melhor do que quando vieram. E a outra é que tenho de me sentar sozinho e entrar no espaço de, Sherri, largar tudo. Porque o que é suposto fazer é fazer as pessoas rir. É suposto fazer com que se divirtam".

Como é que consegue equilibrar o trabalho e a vida?

"É preciso encontrar o equilíbrio. Houve um momento em que estava a ficar um pouco desequilibrado, porque eu voava todas as semanas para me encontrar com os afiliados. Tudo o que tinha de fazer com o meu filho, Jeffrey, era às nove da manhã e eu não estava a conseguir. Telefonei à Oprah e disse: "Estou a perder-me como mãe. O que é que preciso de fazer?". E ela falou-me mesmo de equilíbrio, equilíbrio no trabalho, equilíbrio entre mãe e filho. E disse que o Jeffrey tinha de ser o número um".

Como é que pega nisso e o aplica? Isso requer dizer não a algumas coisas?

"É isso que eu faço. Digo: "Não posso fazer isso porque tenho uma reunião de pais e professores. Portanto, isso é um não. É espantoso quando se começa a dizer não, as pessoas caem no sítio onde devem estar. Ir ao encontro dos afiliados é muito, muito importante para lhes agradecer o apoio, porque eles transmitem o meu programa, mas depois preciso de uma pausa de quatro ou cinco semanas e depois posso recomeçar. Mas essa pausa de quatro ou cinco semanas permite-me ser voluntária na feira do livro do Jeffrey. Deixo-o na escola de manhã".

A Oprah viu o programa?

Sim, e ela disse-me que adorou certos segmentos. E depois a Oprah mandar-me uma mensagem a dizer: "Os teus números são óptimos, num espaço onde é difícil ter olhos para o dia, os teus números são óptimos e eu estou a ver e a acompanhar-te. É maravilhoso. E uso-o para manter o moral da equipa e dos produtores. Leio-lhes partes dos textos da Oprah na voz da Oprah".

Tem tido bons convidados desde o início.

"Tenho de reconhecer o trabalho árduo dos meus bookers de talentos. Decidiram literalmente organizar uma festa em Los Angeles e Nova Iorque para eu conhecer os principais publicitários e dar-lhes a conhecer quem eu sou. Os encontros e cumprimentos permitem-me falar com todos pessoalmente e partilhar os meus objectivos."

Tens um convidado de sonho?

"Adoraria falar com a Meryl Streep. O John Lithgow entrou em cena e, quando lhe digo, é capaz de me arrancar do chão com um garfo. Adorava ter a Michelle Obama. Perguntei à Oprah e ela ficou calada e disse ... [um amigo aconselhou-a] Não vás a um programa a menos que tenhas algo para dizer".

Qual é a sua visão final para o programa?

"Quero fazer isto enquanto as pessoas quiserem rir. Enquanto as pessoas quiserem sentir-se bem, eu estou lá para lho dar. Quero um Emmy para o meu programa. Eu quero um Emmy. Tenho-o escrito com batom vermelho em todos os espelhos lá de casa."

