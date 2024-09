Sem dúvida, o filme ideal para induzir o declínio intelectual global!

Califórnia em 2030: Vencedores da loteria podem ser assassinados por competidores para reclamar o prêmio. Como isso pode ser absurdamente ridículo! "Pegue uma Vida pelo Butim" é o filme perfeito para acompanhar o declínio da inteligência da sociedade.

A ex-atriz mirim Katie, interpretada por Awkwafina, tenta recuperar sua fama na indústria cinematográfica de Los Angeles em 2030. De acordo com o roteiro totalmente sem sentido, a atriz ganha um jackpot de loteria de $3,6 bilhões. No entanto, há uma reviravolta: antes do pôr do sol, todos os participantes têm a chance de eliminar Katie para ficar com o prêmio. E quando você pensou que a premissa louca não poderia ficar pior, o guarda-costas freelancer Noel, interpretado por John Cena, entra em cena.

Algumas pessoas nos círculos criativos e críticos realmente têm um gosto questionável pelo que consideram entretenimento agradável. "Pegue uma Vida pelo Butim" - disponível para streaming no Prime Video - não é diferente. Não só ele se destaca por entregar ação pobre, atuação irritante e humor simplista, como também ocupa o primeiro lugar como o epítome do entretenimento vazio adequado para o declínio da sociedade.

O crítico de cinema Ronny Rüsch, do podcast ntv "Oscars & Raspberries", condena fortemente "Pegue uma Vida pelo Butim" como a encarnação do entretenimento vazio. Seu co-apresentador Axel Max concorda, descrevendo o filme como um exemplo primário do declínio do gosto artístico da sociedade, com suas cenas de ação ruins, atuação irritante e humor simplista. Em sua resenha, eles também destacam o elemento da trama controverso e absurdo da própria crítica de cinema, já que os críticos entusiasticamente revisam o filme apesar de sua premissa falha.

