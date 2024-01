Sem almofadas, sem refeições quentes: As companhias aéreas adoptam medidas preventivas contra o coronavírus

A transportadora aérea de bandeira de Hong Kong, Cathay Pacific, anunciou que deixará de oferecer toalhas quentes, almofadas, cobertores e revistas aos passageiros dos voos da Cathay Pacific e da sua filial Cathay Dragon de e para a China continental.

Os serviços de carrinhos e as vendas a bordo também serão suspensos.

Os passageiros que viajam nas classes económica e económica premium receberão refeições quentes servidas num saco descartável, em vez das habituais refeições quentes em tabuleiros.

Em vez de cada prato ser servido individualmente, os passageiros da classe executiva e da primeira classe receberão refeições de vários pratos servidas num único tabuleiro.

"Estas alterações permitir-nos-ão proporcionar uma maior proteção aos nossos clientes e à nossa tripulação e, ao mesmo tempo, continuar a proporcionar uma experiência de voo satisfatória aos passageiros", afirma o comunicado oficial da Cathay Pacific.

De acordo com os dados de voo do aeroporto de Hong Kong, em 30 de janeiro a Cathay Pacific/Cathay Dragon operou 55 voos regulares para a China continental.

Outras companhias aéreas estão a tomar medidas semelhantes para reduzir o contacto entre os membros da tripulação e os passageiros.

A Hong Kong Airlines também deixou de oferecer cobertores e almofadas a todas as classes nos voos de e para a China continental.

Também não serão oferecidos aos passageiros nozes, pão ou bebidas quentes durante os voos. O entretenimento a bordo limitar-se-á aos jornais e materiais de leitura que se encontram no bolso do assento.

A tripulação de cabina usará máscaras e luvas

A Tailândia registou 14 casos da doença - o número mais elevado fora da China.

A Thai Airways - juntamente com a sua filial THAI Smile - declarou numa conferência de imprensa na terça-feira que a sua tripulação de cabina usará máscaras e luvas nos voos para zonas de alto risco.

Todos os aviões, incluindo o cockpit, serão submetidos a um período de desinfeção de 45 minutos após o regresso da China continental. Algumas partes dos aviões, incluindo os assentos dos passageiros, os bolsos e os sistemas de entretenimento a bordo, serão objeto de uma limpeza profunda.

Outras medidas para evitar a propagação do coronavírus incluem o rastreio dos sintomas dos passageiros, tanto em terra como durante os voos.

A All Nippon Airways do Japão, a maior companhia aérea do país, também notificou os passageiros no seu sítio Web de que o pessoal dos voos para cidades chinesas, incluindo Pequim e Xangai, irá usar máscaras.

"Tendo em conta o grande número de pessoas que as usam, os assistentes de cabina que trabalham nos voos estão a usar máscaras a bordo para tranquilizar os passageiros que utilizam os nossos serviços", diz o aviso.

Voos cancelados e reduzidos

Apesar de todas as companhias aéreas terem cancelado os voos de e para Wuhan, que se encontra em confinamento, algumas companhias aéreas foram mais longe, cancelando ou reduzindo os voos para outras grandes cidades da China.

A transportadora americana United Airlines anunciou na terça-feira que cancelou os voos de 1 a 8 de fevereiro entre os aeroportos centrais dos EUA e Pequim, Hong Kong e Xangai.

A British Airways suspendeu todos os voos directos entre a Grã-Bretanha e a China a partir de quarta-feira.

Outras companhias aéreas que suspenderam temporariamente os voos para a China incluem a Lufthansa, a Air France, a Turkish Airlines, a Lion Air, a EgyptAir e a Air Canada.

Entretanto, companhias aéreas como a AirAsia, Singapore Airlines, Finnair, China Airlines, EVA Airways e Silk Air anunciaram que irão reduzir a capacidade em rotas seleccionadas para a China.

Muitas companhias aéreas ofereceram isenções das taxas de alteração ou a opção de cancelamento para crédito num futuro voo.

Os viajantes com voos futuros devem informar-se junto das suas companhias aéreas e procurar os avisos publicados nos sítios Web das transportadoras.

Marnie Hunter e Kocha Olarn, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com