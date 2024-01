Selena Gomez diz que talvez só lhe reste "mais um álbum

"Eu sinto que tenho mais um álbum em mim", disse Gomez no episódio de segunda-feira do podcast "Smartless".

"Quanto mais velha eu fico, mais eu gosto de encontrar algo para me estabelecer", ela continuou, acrescentando que sua carreira como atriz é o que ela gostaria de focar idealmente.

Desde muito cedo, Gomez disse que tinha em mente ser "uma atriz séria". A sua carreira musical começou apenas porque a Disney a abordou para criar um álbum enquanto ela estava a protagonizar a sitcom do Disney Channel "Feiticeiros de Waverly Place" no final dos anos 2000.

"Achei que seria divertido e que, acima de tudo, seria um passatempo de que eu realmente gostava", disse ela. "Eu queria ser atriz. Nunca tive a intenção de ser cantora a tempo inteiro, mas aparentemente esse passatempo transformou-se noutra coisa."

Gomez lançou três álbuns de estúdio desde 2013, com sucessos que incluem coletivamente "Come & Get It", "Same Old Love" e "Lose You to Love Me". Ela ganhou sua primeira de duas indicações ao Grammy de melhor álbum pop latino em 2022 por seu EP em espanhol "Revelación". No final do ano passado, ela lançou seu último single, "Single Soon".

Um ícone adolescente precoce graças a "Wizards", Gomez também estrela atualmente a série Hulu aclamada pela crítica "Only Murders in the Building" ao lado de Martin Short e Steve Martin, e apareceu em vários filmes como "Spring Breakers" e "A Rainy Day in New York".

Alternar entre suas carreiras musicais e de atuação afetou Gomez, ela disse no episódio de podcast de segunda-feira, em parte devido a suas lutas de saúde mental - um tópico sobre o qual ela falou abertamente em sua docuseries de 2022 "Selena Gomez: My Mind & Me".

Embora ela tenha reconhecido que não há nada que a force a escolher entre música e atuação de qualquer maneira, ela admitiu que uma escolha pode estar se aproximando no futuro.

"Vou querer relaxar porque estou cansada", disse ela.

Além de suas atividades na música e na atuação, Gomez fundou sua empresa de cosméticos Rare Beauty em 2020, que ela chamou de "o maior presente" no podcast.

"Eu o lancei durante a Covid e ele simplesmente decolou e eu não poderia estar mais agradecida", acrescentou ela. "Estou muito orgulhosa."

Fonte: edition.cnn.com