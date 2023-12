Selena Gomez brilha no regresso de 'Only Murders in the Building'

A vida na Terra parece um pouco fora de controlo nestes dias.

No entanto, estamos no verão e eu, pelo menos, tenciono aproveitar a estação.

Isso significa muitas coisas, incluindo desfrutar de todo o conteúdo de streaming que o sol me permitir - como quando está demasiado quente e abafado para estar ao ar livre.

Três coisas para ver

Temporada 2 de "Only Murders in the Building

Eu nunca teria apostado que Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez fariam uma série de TV imperdível, mas eles conseguiram.

"Only Murders in the Building" está de volta para a sua segunda temporada, e Gomez está realmente a brilhar desta vez.

Já se sabia que eu estava a gostar da série sobre um trio de devotos do verdadeiro crime. Desta vez, os três vizinhos vêem-se implicados num homicídio. Venha pelo mistério e fique pelas gargalhadas.

Comece definitivamente com a primeira temporada e toda a sua pornografia imobiliária de Nova Iorque.

Os episódios iniciais da segunda temporada de "Only Murders in the Building" estão a ser transmitidos no Hulu.

Quem é Ghislaine Maxwell?

Um novo documentário da Starz traça o percurso da socialite britânica Ghislaine Maxwell, a mulher condenada por ter aliciado várias das vítimas de abuso sexual do falecido financeiro Jeffrey Epstein.

Maxwell continua a lutar pela sua liberdade e a manter a sua inocência.

O documentário em três partes está a ser transmitido no Starz.

Temporada 4 de "Stranger Things", Volume 2

Não há muito mais a dizer sobre a última temporada de "Stranger Things", exceto que os restantes episódios estão agora a ser transmitidos na Netflix.

É sombrio, é intenso e, mesmo que não seja o seu género, é difícil negar a força da série.

Os dois últimos episódios da quarta temporada foram lançados na sexta-feira.

Duas coisas para ouvir

O filme já é um grande sucesso, por isso, porque não estender o amor à banda sonora?

"Top Gun: Maverick" é a sequela perfeita, na minha opinião. O álbum da banda sonora é uma mistura sólida de canções do filme original, como "Danger Zone" de Kenny Loggins, e novas composições como "Hold My Hand" de Lady Gaga.

Facto curioso: Loggins disse que fez uma versão actualizada do seu êxito que nunca chegou a entrar na sequela de "Top Gun".

"Eu regravei 'Danger Zone' para fazer uma versão 5.0 que envolvesse o público", disse ele à Entertainment Weekly. "Mas Tom Cruise queria mesmo evocar a versão original, a sensação original. Por isso, a longo prazo, acabou por ser a velha faixa a regressar."

A banda sonora já está disponível.

Vamos ficar-nos pela música dos filmes, sim?

Como disse na semana passada, adorei, adorei, adorei o filme "Elvis" de Baz Luhrmann, e o mesmo se aplica à banda sonora.

Não só há êxitos de Elvis Presley, como também há canções de artistas contemporâneos, incluindo Doja Cat, Jazmine Sullivan e Stevie Nicks com Chris Isaak. A estrela do filme, Austin Butler, cantou algumas das músicas originais de Presley - e arrasou.

O álbum já foi lançado.

Uma coisa para falar

Sinto-me um pouco incomodado com o facto de, em 2022, ainda estarmos a celebrar os primeiros acontecimentos.

Mas festejaremos, porque é merecido.

A estrela de "The Young and the Restless", Mishael Morgan, tornou-se a primeira atriz negra a ganhar um excelente desempenho principal num drama diurno nos recentes Daytime Emmys.

Morgan, que interpreta Amanda Sinclair na telenovela, referiu no seu discurso de aceitação que "nasceu numa pequena ilha" das Caraíbas.

"Estamos a quebrar os tectos de vidro à esquerda, à direita e ao centro, e sinto-me muito honrada por ser um recipiente e por viver este momento", disse ela. "E é por causa de todos que estão lá fora hoje que estão provando ao mundo que podemos, e vamos, fazer essa coisa chamada igualdade e unidade juntos.

Vamos absolutamente fazê-lo... juntos.

Algo para saborear

As estrelas estão a usar as suas vozes para expressar os seus sentimentos em relação ao facto de o Supremo Tribunal dos EUA ter anulado Roe v. Wade.

Muitos artistas - incluindo Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers e Kendrick Lamar - estão a manifestar-se a favor do direito ao aborto.

E há quem diga "cala-te e canta/age/joga", como acontece muitas vezes quando as celebridades exercem o seu direito de cidadãos a dar a sua opinião.

Mas, neste caso, Hollywood está a representar a grande maioria dos americanos, que se opõem a que Roe v. Wade seja alterado.

