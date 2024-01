Seis passageiros de navios de cruzeiro testam positivo para a Covid: 4 vacinados, 2 não vacinados

Quatro dos passageiros estão vacinados e dois são menores não vacinados, informou a Royal Caribbean International num comunicado. O cruzeiro de sete noites partiu de Nassau, nas Bahamas, a 25 de julho.

Um dos quatro passageiros vacinados apresenta sintomas ligeiros, segundo a empresa, e três são assintomáticos. Os quatro não estão a viajar juntos.

Os dois menores não vacinados estavam no mesmo grupo e são assintomáticos, segundo a Royal Caribbean.

"Os hóspedes foram imediatamente colocados em quarentena, e o seu grupo de viagem imediato e todos os contactos próximos foram rastreados e todos deram negativo", diz o comunicado da companhia de cruzeiros.

As infecções foram detectadas durante os testes de rotina que são exigidos a todos os hóspedes antes de regressarem a casa.

Os seis passageiros e os seus acompanhantes imediatos desembarcarão em Freeport, nas Bahamas, na sexta-feira. Viajarão separadamente para casa "através de transporte privado", disse a Royal Caribbean.

Todos os viajantes com 16 anos ou mais foram obrigados a ser totalmente vacinados e testar negativo para Covid-19 antes de embarcar no Adventure of the Seas, e toda a tripulação está totalmente vacinada.

As crianças não elegíveis para vacinação foram obrigadas a fazer três testes, de acordo com o sítio Web da Royal Caribbean: Um teste PCR antes de chegar às Bahamas, um teste Covid-19 gratuito no dia do embarque e um terceiro teste gratuito no dia 5 ou 6 do cruzeiro (exigido para todos os passageiros com dois anos ou mais para reentrada nas Bahamas e aplicável aos requisitos de reentrada no país de origem).

Os passageiros vacinados a bordo do Adventure of the Seas não são obrigados a usar coberturas faciais no navio, de acordo com as directrizes da Royal Caribbean publicadas no sítio Web da companhia de cruzeiros.

Os hóspedes não vacinados não são obrigados a usar máscaras no exterior, mas devem usá-las em todos os espaços públicos interiores, exceto quando comem e bebem.

Os casos positivos surgem no meio de uma enxurrada de discussões e revisões dos requisitos de uso de máscaras nos Estados Unidos.

A variante Delta, altamente transmissível, levou a um maior escrutínio das infecções por Covid entre os totalmente vacinados e a uma preocupação crescente com a ameaça que representa para os indivíduos não vacinados.

A rápida propagação da variante Delta nos EUA levou os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças a rever esta semana as suas orientações de mascaramento para os indivíduos vacinados. A agência aconselha agora as pessoas vacinadas a usarem máscaras em locais públicos fechados em áreas de transmissão substancial ou elevada.

Fonte: edition.cnn.com