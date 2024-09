- Seis apresentações da próxima turnê foram canceladas.

Comediante de stand-up Luke Mockridge (35) enfrenta repercussões crescentes por suas piadas grosseiras sobre os Jogos Paralímpicos. Após o cancelamento de seu novo especial de comédia do Sat.1, também foram cancelados seis shows de sua turnê "Luke Mockridge - Funny Times". Os shows agendados para 14 de setembro em Mainz, 15 e 16 de outubro em Bonn, 17 de outubro em Siegen e 25 e 26 de outubro em Gelsenkirchen não acontecerão.

Locais de eventos cancelam shows de Luke Mockridge

O site do local de eventos Frankfurter Hof Mainz menciona: "O show de Luke Mockridge, agendado como parte da turnê FUNNY TIMES em 14 de setembro de 2024, foi cancelado pelo organizador (Konzertbuero Schoneberg GmbH)". Não são reveladas razões para o cancelamento na mensagem.

Os shows de Mockridge em Bonn também serão cancelados. O site do local de eventos "Haus der Springmaus" diz: "Após consulta com a agência e o artista, optamos por cancelar os dois eventos de Luke Mockridge agendados para 15 e 16 de outubro". O local de eventos se distancia publicamente de "declarações que ridicularizam pessoas com deficiências de maneira depreciativa e desrespeitosa".

Os shows de Mockridge nos dias 25 e 26 de outubro em Gelsenkirchen também foram cancelados. De acordo com o site do organizador emschertainment, "Tomamos conhecimento com profunda tristeza e surpresa das declarações de Luke Mockridge sobre os Jogos Paralímpicos e pessoas com deficiências no podcast 'die Deutschen'. Suas declarações são ofensivas e vergonhosas". Como resultado, os shows agendados e já vendidos para os dias 25 e 26 de outubro de 2024 no KAUE de Gelsenkirchen não ocorrerão.

O show de Mockridge em 17 de outubro na Leonhard-Glasser Hall da Siegerlandhalle também foi cancelado, de acordo com o site do local.

Declarações controversas e a repercussão

A comoção e a crítica surgiram de um episódio do podcast "Die Deutschen" de Nizar (40) e Shayan, com Mockridge como convidado. O episódio, publicado no meio de agosto, viu Mockridge fazer piadas ofensivas às custas de pessoas com deficiências. Entre outros, a ex-ciclista de pista e campeã olímpica duas vezes Kristina Vogel (33), que ficou paralisada após um acidente de treinamento em 2018, chamou as declarações de Mockridge de "lixo nojento".

Como consequência, o Sat.1 cancelou o quiz de comédia "O que tem na caixa?". O retorno televisivo de Mockridge estava inicialmente programado para 12 de setembro. Ele também desistiu de um evento de curta duração para a série de comédia "Night Wash". Mockridge deveria se apresentar ao lado de outros comediante no palco do parque do castelo de Paderborn no domingo (8 de setembro), mas o espetáculo de comédia ocorreu - sem Luke Mockridge.

