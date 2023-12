Segundo um novo estudo, o facto de os hospitais serem propriedade de capitais privados torna os cuidados de saúde mais arriscados para os doentes

O estudo, que foi publicado na terça-feira na revista JAMA, analisou as taxas de 10 acontecimentos adversos graves associados aos cuidados médicos em 51 hospitais antes e depois de terem sido adquiridos por empresas de capitais privados - um modelo de financiamento concebido para fazer dinheiro para os investidores. Os investigadores compararam depois esses resultados com as taxas das mesmas complicações em 259 hospitais que não eram propriedade de empresas de capitais privados.

Nos últimos anos, as empresas de capitais privados têm vindo a adquirir grandes parcelas do sistema de prestação de cuidados de saúde dos EUA. Para além dos hospitais, essas aquisições incluem lares de idosos, sistemas de saúde comportamental e consultórios médicos privados. A investigação académica demonstrou que a propriedade de capitais privados está associada a taxas de mortalidade mais elevadas para os doentes em lares de idosos e a um aumento dos custos para os contribuintes. No início deste mês, a Comissão do Orçamento do Senado anunciou a sua investigação bipartidária sobre o impacto das aquisições de participações privadas nos estabelecimentos de saúde.

No total, os investigadores analisaram os resultados de quase 5 milhões de hospitalizações, que estavam disponíveis através dos dados dos pedidos de indemnização da Medicare. Os investigadores dispunham de pelo menos três anos de dados sobre cada hospital incluído na análise.

Muitas destas complicações são designadas "never events" porque são erros médicos evitáveis que nunca deveriam ocorrer durante os cuidados de rotina, tais como deixar um objeto estranho no corpo após uma cirurgia, não corresponder corretamente ao tipo de sangue de um doente, quedas, infecções em certos tipos de locais de cirurgia ou onde os médicos inserem cateteres ou linhas centrais, coágulos sanguíneos após cirurgias de substituição de articulações e feridas de pressão.

Os investigadores afirmaram que realizaram o estudo porque, embora existam alguns indícios que demonstram os resultados económicos após a aquisição de hospitais por empresas de capitais privados, como o aumento das taxas de faturação, há poucos conhecimentos sobre o impacto que este modelo de negócio pode ter nos cuidados prestados aos doentes.

O estudo concluiu que as taxas de complicações adquiridas pelos doentes no hospital aumentaram 25% nos hospitais que foram adquiridos por empresas de capitais privados.

O autor do estudo, Dr. Zirui Song, afirmou que o aumento foi motivado por um aumento de 27% nas quedas, que tendem a ocorrer nos pisos gerais do hospital; um aumento de 38% nas infecções dos canais centrais, que estão associadas aos cuidados na UCI; e uma duplicação das taxas de infecções do local da cirurgia.

O aumento das infecções das linhas centrais ocorreu apesar de os hospitais de capitais privados terem inserido cerca de 16% menos linhas centrais - portas em grandes veias que são implantadas cirurgicamente em doentes que necessitam de medicação intravenosa regular, alimentos ou líquidos.

"Em todas as três camadas do hospital, desde os andares gerais até às UCI e aos blocos operatórios, verificámos uma alteração média bastante notória e preocupante", afirmou Song, que é professor associado da Harvard Medical School, numa entrevista aos editores do JAMA.

Então, como é que, exatamente, a propriedade de uma empresa de capitais privados diminuiria os cuidados prestados aos doentes? Song diz que não é possível responder a essa pergunta apenas com base nos dados dos pedidos de indemnização do Medicare, mas que estudos anteriores mostraram que este tipo de aquisições está frequentemente associado a cortes de pessoal e à substituição de trabalhadores com salários mais elevados, como médicos e enfermeiros, por funcionários com salários mais baixos.

"Assim, a redução do pessoal é um mecanismo potencial que, pelo menos, foi documentado no contexto do capital privado", afirmou Song.

Houve também uma ligeira mudança na demografia dos pacientes nos hospitais de propriedade de empresas privadas ao longo dos anos do estudo. De um modo geral, verificou-se uma tendência nestes hospitais para tratar menos doentes elegíveis para os benefícios do Medicare e do Medicaid, um sinal de doentes com rendimentos mais baixos. Os hospitais de capital privado também passaram a admitir pacientes ligeiramente mais jovens e eram mais propensos a transferir pacientes para outros hospitais de cuidados agudos.

Por último, disse Song, há a tomada de decisões clínicas, e a aquisição por empresas de capital privado pode ter impacto sobre isso.

"Em média, verificamos que os clínicos na linha da frente estão a tomar decisões que, pelo menos para a população beneficiária do Medicare, se traduzem em diferenças nos seus resultados clínicos", afirmou.

Song afirmou que é necessário efetuar mais investigação sobre a forma como as considerações financeiras associadas à propriedade de capitais privados podem ter impacto na tomada de decisões clínicas. Ele espera que estudos semelhantes sejam realizados também para outros tipos de ambientes de cuidados de saúde, como consultórios médicos, tele-saúde e até mesmo práticas de saúde comportamental.

