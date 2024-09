Sean "Diddy" Combs vai contestar a rejeição da fiança na quarta-feira em relação às acusações de conspiração de extorsão e tráfico sexual.

Até sua audiência perante o Juiz Andrew Carter às 3:30 p.m. ET, Combs permanecerá isolado na Unidade de Habitação Especial do Centro de Detenção Metropolitana em Brooklyn. Isso segundo uma fonte da lei. O Juiz Carter é esperado para supervisionar o caso de Combs até sua conclusão.

Na noite de segunda-feira, Combs foi preso no Hotel Park Hyatt em Manhattan pela Investigação de Segurança Interna, após uma série de alegações de assédio sexual e uma investigação federal de tráfico humano nos últimos 12 meses. Isso foi confirmado por uma pessoa próxima às negociações para a rendição de Combs à CNN.

Na terça-feira, o Juiz Robyn Tarnofsky decidiu que Combs continuaria a ser detido enquanto enfrenta acusações. Se condenado, ele enfrenta uma pena potencial de prisão perpétua.

De acordo com a acusação federal, Combs, de 54 anos, é acusado de estabelecer e gerenciar uma "empresa criminal" através do seu império empresarial, que se envolveu em várias atividades ilegais, como tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça.

A acusação alega que Combs abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outros ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações por mais de uma década.

Especificamente, a acusação acusa Combs de colaborar com seus associados e empregados, realizar "orgias" com drogas com vítimas e trabalhadoras sexuais, cometendo casos de abuso físico e sexual e se envolvendo em outras atividades ilícitas.

No tribunal, os promotores argumentaram que Combs não deveria ser libertado devido a seus esforços passados para entrar em contato com testemunhas e vítimas. Por outro lado, a equipe de defesa de Combs propôs colocá-lo em prisão domiciliar com uma fiança de $50 milhões garantida por sua residência em Miami, de acordo com um pedido de fiança apresentado na terça-feira.

No entanto, a juíza afirmou que não poderia encontrar nenhuma condição que garantisse a presença de Combs no tribunal se libertado. Sua preocupação era que o crime ocorre atrás de portas fechadas, mesmo quando os serviços de pré-julgamento estão monitorando.

Se o recurso de fiança for negado, Combs será devolvido ao centro de detenção. O advogado de Combs, Marc Agnifilo, informou à CNN Kaitlan Collins na terça-feira à noite que Combs é pouco provável que aceite um acordo de delação.

"Eu acredito que ele é inocente das acusações e vai levar o caso a julgamento, e eu acredito que ele vai vencer", disse Agnifilo.

Combs é descrito como um 'abusador e obstrucionista serial' pelos promotores

No tribunal na terça-feira, a Assistente do Procurador dos EUA Emily Johnson argumentou que Combs deveria ser detido porque é um "abusador e obstrucionista serial", também citando a recomendação dos serviços de pré-julgamento para detenção.

Agnifilo argumentou que o caso gira em torno de "uma vítima", uma alegação fortemente contestada pelos promotores federais. Em resposta, Johnson destacou: "Este não é um caso sobre uma vítima. Há múltiplas vítimas".

Desde novembro de 2021, Combs enfrentou 10 processos - nove dos quais acusam diretamente o assédio sexual.

Como consta na acusação, "Membros e associados da Empresa Combs envolveram-se, e tentaram se envolver, em, entre outras atividades, tráfico sexual, trabalho forçado, transporte interestadual para fins de prostituição, coerção e atração para se envolver em prostituição, crimes de narcóticos, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça".

Durante a audiência de detenção de Combs, os promotores federais disseram que pelo menos uma dúzia de pessoas testemunhou pessoalmente a violência de Combs contra mulheres ou as lesões que elas sofreram. Além disso, os promotores mencionaram que algumas das vítimas e testemunhas têm medo dele.

Agnifilo afirmou na terça-feira à noite que viajou pelo país, entrevistando um "grande número" de homens que são alegados como testemunhas no caso. Ele argumentou que as "orgias" - o que a acusação se referiu como "elaboradas e produzidas" performances sexuais em que ele supostamente drogou e coagiu vítimas em atos sexuais prolongados com trabalhadores sexuais masculinos - foram atos consensuais entre adultos.

"Ninguém estava muito bêbado. Ninguém estava muito alto", disse ele.

A acusação de tráfico sexual depende de um vídeo de 2016

A acusação alega anos de abuso por Combs "que foi, às vezes, verbal, emocional, físico e sexual". Combs "envolveu-se em um padrão persistente e pervasivo de abuso em relação às mulheres e a outros indivíduos", de acordo com a acusação.

Johnson explicou ao juiz na terça-feira que a investigação revelou evidências de Combs supostamente agredindo vítimas por estrangulamento, pancadas, chutes e arrastamento. A agressão física foi dita ser "recorrente e amplamente conhecida", ocorrendo em "múltiplas" ocasiões desde cerca de 2009 e continuando por anos.

A acusação de tráfico sexual baseia-se em alegações contra uma única vítima não identificada, "Vítima-I", de cerca de 2009 até cerca de 2018, de acordo com a acusação.

A acusação se refere a um incidente de março de 2016, "que foi capturado em vídeo e posteriormente relatado publicamente", mostrando Combs chutando, arrastando e jogando um vaso em uma mulher. Quando um funcionário do hotel interveio, Combs tentou suborná-lo para manter silêncio, acrescenta a acusação.

Os detalhes correspondem à reportagem da CNN em maio do vídeo que mostrava Combs agredindo sua então namorada Casandra Ventura em um hotel de Los Angeles. Ela não é mencionada na acusação.

Em novembro de 2023, Ventura processou Combs e acusou-o de estupro e anos de abuso. Em resposta, um advogado de Combs afirmou: "Ele negou veementemente essas alegações ofensivas e absurdas". Eles resolveram o processo no dia seguinte ao seu arquivamento.

O advogado Douglas Wigdor, que representa Ventura, declarou em um comunicado na terça-feira: "Em relação à acusação de Sean Combs, nem Ms. Ventura nem eu temos comentários".

O vídeo explosivo de vigilância foi contrário às afirmações anteriores de Combs de inocência, levando-o a publicar um pedido de desculpas no Instagram alguns dias depois, que desde então foi removido. No vídeo, Combs reconheceu: "Meus atos naquele vídeo eram indefensáveis, e eu aceito total responsabilidade."

O advogado de Combs argumentou que o vídeo de 2016 não era prova de tráfico sexual, como os promotores sugeriram, mas mostrava Combs em uma situação de ter múltiplas parceiras românticas e ser flagrado.

Falando à CNN, Agnifilo explicou: "Isso foi simplesmente uma questão de constrangimento pessoal. Ele e a pessoa no vídeo estavam em um relacionamento de 10 anos que era desafiador às vezes, até tóxico, mas era mútuo."

Agnifilo assegura ao tribunal que Diddy não fugirá e provou sua confiabilidade

Ao se dirigir ao tribunal na terça-feira, Agnifilo argumentou para que Combs permanecesse sob fiança até o julgamento, afirmando que não tinha intenções de fugir e "tinha provado ser digno da confiança do tribunal."

Ele apresentou ao tribunal os passaportes dele e dos membros da família de Combs e detalhou suas viagens domésticas desde o início da investigação. Além disso, Combs estava passando por tratamento e terapia, o que Agnifilo argumentou mostrar seu compromisso com a mudança.

Agnifilo reconheceu que Combs enfrentaria oficialmente acusações em 25 de março, após as buscas em alto nível em suas casas em Los Angeles e Miami pela Homeland Security Investigations. As buscas resultaram no apreensão de armas, munição, drogas e uma grande coleção de óleo de bebê e lubrificante, conforme descrito no indiciamento. O indiciamento também acusou Combs de usar armas de fogo para intimidar e ameaçar outros.

Até setembro, Agnifilo esperava que um indiciamento fosse iminente, então ele encorajou Combs a viajar para Nova York. Agnifilo afirmou que havia se comunicado com promotores federais, informando-os da disposição de Combs em se render.

Quando questionado sobre como a equipe de defesa garantiria a ausência de Combs do tribunal e a comunicação com testemunhas, como argumentado pelos promotores, Agnifilo respondeu: "O fator mais importante, além do passaporte, é que o Sr. Combs chegou em Nova York em 5 de setembro."

Agnifilo prometeu reiterar os mesmos pontos no dia seguinte e continuar pressionando pelo lançamento de Combs da fiança.

CNN's Emma Tucker, Eric Levenson, John Miller, Laura Dolan, Elise Hammond e Kara Scannell contribuíram para esta reportagem.

