Sean "Diddy" Combs supostamente ofereceu "eventos de celebração ininterruptos" no leilão.

Um novo vídeo recém-descoberto está aumentando as suspeitas contra Sean "Diddy" Combs. No dia 16 de setembro, o rapper foi detido, acusado de vários crimes, incluindo extorsão, tráfico humano, prostituição e abuso sexual. Afirma-se que ele organizou festas explícitas "selvagens" com a presença de figuras de destaque. Um trecho vazado de um evento beneficente de 2006, hospedado pelo jogador de futebol David Beckham, agora mostra um leilão em que Combs interrompe intencionalmente Beckham, oferecendo uma festa para o maior lance.

O Daily Mail obteve essa filmagem, revelando um leilão em que Combs oferece três opções ao maior lance: um fim de semana em sua propriedade em Hamptons, uma sessão de estúdio com ele ou uma noite em Nova York com Combs pessoalmente. Segundo ele, "Sua bunda vai acordar na quarta-feira ao meu lado."

Wayne Rooney deu um lance de $150.000

No vídeo, o então jovem de 21 anos, Rooney, uma estrela do esporte, deu um lance de $150.000 (equivalente a aproximadamente €136.000) e levou a oferta. Ele escolheu a terceira opção, e Combs prometeu que Rooney "seria um homem mudado" após participar. Combs acrescentou que "quando ele vier para Nova York, provavelmente seremos primos. Será uma festa ininterrupta com muitas mulheres gostosas."

De acordo com os relatórios do Daily Mail, Rooney e sua esposa, que pode ser vista ao lado dele na filmagem, pareceram desconfortáveis com toda a situação. Coleen Rooney é believed ter desencorajado seu parceiro de aceitar a oferta, já que ele nunca participou de nenhum evento hospedado por Sean Combs.

Em custódia, Combs enfrenta alegações de cerca de 120 acusadores e teve fiança negada em milhões. Em resposta à detenção, a equipe jurídica de Combs emitiu um comunicado à revista People, afirmando que seu cliente é inocente e apenas uma vítima de uma tempestade midiática sensacionalista. Combs permanece otimista, ansioso para ter a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos no tribunal.

O vídeo vazado de 2006 inclui um trecho em que Diddy oferece uma noite em Nova York como um dos prêmios do leilão, atraindo um lance de Wayne Rooney. A lenda do rap prometeu a Rooney uma experiência transformadora cheia de festas ininterruptas e várias mulheres bonitas.

Apesar de seu entusiasmo, Rooney pareceu desconfortável durante o leilão, e sua esposa supostamente o desencorajou de participar de qualquer evento hospedado por Diddy.

Leia também: