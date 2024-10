Se prepararmos os vegetais corretamente, eles se tornarão o ingrediente mais delicioso da refeição, segundo o chef.

O que se eles pudessem brilhar intensamente no centro do palco?

Profissionais de saúde e nutricionistas sempre aconselham a comer mais vegetais. No entanto, para muitas pessoas, essa tarefa parece difícil devido à falta de entusiasmo pelos vegetais ou simplesmente não gostar deles.

Muitos conhecem os vegetais pela primeira vez na infância, onde são servidos ao vapor. Enquanto o vapor funciona bem para algumas variedades de vegetais, outras perdem seu sabor natural e entusiasmo dessa forma, de acordo com Caroline Chambers, autora do novo livro de receitas "O que cozinhar quando não estiver com vontade de cozinhar".

Apreciar vegetais pode significar ampliar sua visão sobre como prepará-los, ela sugeriu.

Mesmo que você goste de um único vegetal, as plantas geralmente têm um sabor melhor, se não mais agradável, quando consumidas sazonalmente, como Chambers - baseada em Carmel Valley, Califórnia - destaca.

Felizmente, Chambers especializa-se em tornar a comida envolvente e deliciosa sem muito esforço. Ela começou a carreira como caterer, depois passou para o desenvolvimento de receitas. À medida que as pessoas começaram a ficar mais em casa devido à pandemia de Covid-19, ela começou a compartilhar receitas de vegetais fáceis de fazer online.

Transformar vegetais na parte da refeição que você espera não é um processo complicado, ela garantiu.

Com uma abundância de produtos sazonais de inverno agora disponíveis nas lojas de comestíveis, aqui está como você pode se apaixonar por vegetais.

Cozinhando aqueles vegetais

Se os vegetais no seu prato parecem uma tarefa em vez de um prazer, pode ser devido à preparação inadequada, sugeriu Chambers.

"Eu acredito que os vegetais têm mais sabor do que a carne em muitos casos quando preparados corretamente", ela acrescentou.

No outono e no inverno, assar é um dos principais métodos para preparar pratos de vegetais deliciosos, disse Chambers, que compartilha receitas no Instagram e apresenta o podcast "Tão a fim disso".

"Vegetais de verão são deliciosos crus. Milho, vagens, tomates - todos são maravilhosos, mesmo quando mal cozidos", ela disse. Mas para vegetais como brócolis, abóbora butternut e batatas-doces, o assado realça seu melhor sabor.

Para assar vegetais, configure seu forno entre 200 e 220 graus Celsius por cerca de 35 a 40 minutos, e até uma hora para abóboras, sugeriu Chambers. O assado em temperaturas mais altas dá aos brócolis um delicioso caramelização e adoça a abóbora.

"Eu não quero que nenhum assado aconteça abaixo de 150 graus (Celsius). Eu quero 200 e acima para um mínimo de 35 minutos, se não mais perto de 220", ela acrescentou.

Escolhendo os vegetais certos

Como você pode saber quando seus vegetais estão cozidos na perfeição? A textura é um bom indicador.

Uma casca crocante é maravilhosa, mas deve ser acompanhada por uma parte interna macia, disse Chambers. "É aí que a alta temperatura entra em jogo. Ter eles acima de 200 ajuda a casca ficar ligeiramente crocante, dando aos brócolis uma casca gostosa e crocante enquanto mantém a parte interna macia e derretendo na boca", ela disse.

Chambers muitas vezes não vira seus vegetais durante o assado. Em vez disso, ela deixa o lado que toca na panela ficar mais crocante. Perto do fim do assado, ela prefere manter a luz do forno acesa e verificar com frequência.

"Assim que as bordas começarem a virar marrom-dourado, eles passarão rapidamente de marrom-dourado para queimado", ela acrescentou.

Adicionando sabor

Uma vez que seus vegetais estejam cozidos na perfeição, deixe-os brilhar no centro do palco com algumas deliciosas temperos.

Um pouco de azeite, sal e pimenta podem fazer maravilhas, ou use molhos prontos para tornar as refeições de semana mais agradáveis, sugeriu Chambers. Um molho verde, que geralmente contém uma mistura de creme, ervas e limão, ou pesto pronto pode adicionar sabores vibrantes a uma variedade de pratos. A pasta de harissa é fácil de encontrar em quase todas as lojas de comestíveis e já contém alho, limão, azeite e pimenta.

"Você está obtendo esse ingrediente atalho de trapaceiro sem ter que fazer todo o trabalho você mesmo", disse Chambers. "Apenas se incline para esses itens de sabor fácil e prontos para servir com sua refeição."

Vegetais assados com harissa

Rende 4 porções

Ingredientes

● 1 (400g) lata de grão-de-bico● 1 quilo de cenouras médias● 1 grande cebola vermelha● 3 colheres de sopa de azeite extra virgem● 2 colheres de sopa de harissa, mais para servir● 2 colheres de chá de mel● 1 colher de chá de sal grosso, mais para servir● 1 bloco de 200g de queijo feta● 1/2 xícara de iogurte integral natural● Zest e suco de 1/2 limão● Um punhado de ervas frescas macias, como salsa, coentro, manjericão ou uma mistura● Um punhado de nozes torradas, ou 1/4 xícara de sementes torradas

Instruções

Pré-aqueça o forno a 220 graus Celsius. Escorra os grão-de-bico, mas não enxágue. Corte as cenouras e a cebola vermelha em pedaços de 2,5 cm e reserve. Em uma tigela grande, misture os grão-de-bico, cenouras e cebola com azeite, harissa e mel. Tempere com sal kosher. Coloque os legumes em uma assadeira e asse por 35 a 40 minutos, ou até ficarem dourados e macios. Polvilhe queijo de cabra sobre os legumes e volte ao forno por 5 minutos, ou até o queijo derreter e ficar borbulhante. Em uma tigela pequena, misture iogurte grego, raspas e suco de limão. Tempere com sal kosher. Polvilhe a mistura de iogurte, ervas frescas e nozes sobre os legumes assados antes de servir. Coloque vários pedaços de papel toalha em uma assadeira com bordas, depois coloque os grão-de-bico escorridos em cima. Use outro papel toalha para secá-los. Descarte todos os papéis toalha usados, depois espalhe os grão-de-bico uniformemente. Haverá alguma casca de grão-de-bico deixada na assadeira – não precisa removê-las, elas ficarão crocantes e saborosas. Corte as cenouras diagonalmente em fatias de 1,25 cm de espessura e corte finamente a cebola. Coloque as cenouras, cebola, óleo, harissa, mel e 1 colher de chá de sal em uma tigela com os grão-de-bico e misture bem. Cozinhe até as cenouras ficarem douradas por fora, mas macias quando espetadas com um garfo, o que leva cerca de 25 a 30 minutos. Em um liquidificador ou processador de alimentos, misture o queijo de cabra e iogurte. Adicione as raspas e suco de limão, junto com uma pitada de sal. Bata até ficar liso, raspando as laterais se necessário, por cerca de 30 a 45 segundos. Se a mistura estiver muito grossa, adicione um pouco de água, aos poucos, até atingir a consistência certa. Corte as ervas e nozes. Retire os legumes assados do forno e coloque-os em uma grade de resfriamento. Verifique o sabor e acrescente mais sal se necessário. Adicione as ervas aos legumes. Coloque uma boa quantidade de queijo de cabra batido no fundo de uma tigela ou prato, depois acrescente os legumes assados, seguido de uma colherada de nozes. Adicione um pouco de harissa por cima se gostar de comidas picantes.

Atalho: Pule o queijo de cabra batido e apenas polvilhe um pouco de queijo de cabra por cima. Encontre butternut squash ou batatas-doces pré-cortados na loja e use em vez de cenouras.

Alternativa ao pesto: Pule a harissa e o mel, e em vez disso, jogue uma grande colherada de pesto comprado em loja nos legumes depois que eles estiverem assados. Sirva com burrata em vez de queijo de cabra batido.

Preparar vegetais de uma forma atraente pode aumentar seu sabor e torná-los mais agradáveis de comer, como sugerido por Caroline Chambers. Integração de mais vegetais na dieta pode contribuir positivamente para a saúde e bem-estar geral.

Ao explorar diferentes métodos de preparação, como assar no outono e inverno, as pessoas podem descobrir suas refeições de vegetais favoritas. Abraçar produtos sazonais pode levar a uma experiência de alimentação mais agradável e nutritiva.

