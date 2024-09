Se, apesar dos esforços de Oprah Winfrey, perder peso não lhe dá sucesso, ninguém está isento de enfrentar desafios semelhantes.

Além dos momentos notáveis na TV, entrevistas e conquistas, Trotter, agora uma dietista registrada, lembra que Oprah Winfrey foi famosa por outra coisa: sua silhueta física.

Um evento significativo em 1988 ficou gravado na memória de muitas pessoas quando Winfrey apareceu em seu programa de televisão nacional, empurrando um carrinho vermelho cheio com 67 libras de gordura animal - correspondendo ao peso que ela havia perdido na época. Os espectadores estavam ansiosos para ver se ela voltaria a engordar, qual método usaria para perder peso novamente e, recentemente, se ela optaria por um medicamento como GLP-1 para reduzir seu tamanho.

O olhar implacável que Winfrey enfrentou durante suas transformações físicas reflete a escrutínio que muitas pessoas enfrentam, de acordo com a dra. Alexis Conason, psicóloga e especialista em transtornos alimentares com consultório em Nova York.

Esse escrutínio surge da cultura da dieta, influenciada por fatores e crenças que moldam os hábitos alimentares, impulsionada pela pressão social para se adequar a um tipo de corpo ideal, afirmam os especialistas.

Conason enfatizou: "A tendência de menosprezar indivíduos, especialmente mulheres, e destacar suas imperfeições como meio de despojá-los de poder tem sido uma tática historicamente usada pela mídia. E isso continua até hoje".

A crítica ao corpo de Winfrey destaca a inutilidade da cultura da dieta, mesmo para figuras influentes em todo o mundo, mantêm os especialistas.

Flutuações de peso - a escrutínio persiste

Muitas pessoas já experimentaram a pressão da cultura da dieta para perder peso, mas muitas vezes se acredita que a atenção desaparecerá assim que o peso ideal for alcançado. No entanto, isso nem sempre acontece.

Não importa se estão mantendo, ganhando ou perdendo peso, muitos clientes contam à dietista de Nova York Kimmie Singh que sentem que seu corpo está sob constante observação, disse ela.

"Isso é normalizado - desde revistas, mas também de conversas casuais em jantares ou elogios dirigidos à pessoa que perdeu peso", destacou Singh.

Mesmo que se alcance um tamanho de corpo considerado desejável pela sociedade, os padrões sociais mudam, pressionando as pessoas a alcançar a figura perfeita, observou Trotter, que também é doutora em prática de enfermagem e especialista em saúde mental e enfermeira prática com consultório em Austin, Texas.

As falácias do peso e da estatura

Ligada a essa obsessão com os corpos dos outros estão duas ideias prejudiciais: que o peso está sob nosso controle e que o tamanho do corpo está ligado ao valor moral, afirmou Conason.

"Há uma narrativa cultural de que é moralmente fraco habitar um corpo maior. Há muitas associações negativas relacionadas à gordura, como preguiça, falta de inteligência, falta de motivação, falta de autocuidado e falta de disciplina", ela apontou.

Acreditar nessas associações justifica a discriminação e a crueldade que as pessoas exibem para com aquelas que têm corpos maiores, de acordo com Conason.

"Tudo volta à falácia da responsabilidade pessoal em relação ao peso e ao tamanho do corpo, a noção de que, se você trabalhar duro o suficiente, pode alcançar o ideal cultural de magreza e ser aceito", ela acrescentou.

Essa percepção de peso e aceitação não é precisa, afirmou a dra. Chika Anekwe, médica de obesidade no Centro de Peso do Hospital Geral de Massachusetts e instrutora de medicina na Escola de Medicina de Harvard, em Boston.

Enquanto algumas pessoas são biologicamente resistentes à obesidade, outras podem fazer grandes ajustes no estilo de vida e ainda assim lutar para manter a perda de peso, ela argumentou. Além disso, o peso das pessoas é cada vez mais influenciado por fatores externos, como acesso à comida, oportunidades de atividade física e recursos de saúde, afirmou Anekwe.

Uma análise meta de 2019 revelou que mais de 80% do peso perdido é recuperado após cinco anos.

"Se as pessoas pudessem dititar autonomamente seu peso, tamanho ou forma, não teríamos uma indústria tão próspera da cultura da dieta", concluiu Anekwe.

'Métodos morais' para perder peso

Mesmo quando as pessoas parecem estar perdendo peso, ainda podem estar jogando o jogo da cultura da dieta.

O crescente uso de medicamentos GLP-1, originalmente prescritos para diabetes, mas agora utilizados para perder peso, popularizou a ideia de que um corpo menor é uma questão de escolha pessoal, observou Conason. Ela também mencionou que isso oferece outra oportunidade para a sociedade criticar como as pessoas perdem peso.

"Há uma curiosidade intensa, até mesmo uma violação das regulamentações HIPAA, quando se trata de medicamentos GLP-1", observou Trotter, referindo-se à lei federal que regula a divulgação de informações médicas.

Na hierarquia social do que é considerado o 'método mais moral' para perder peso, os medicamentos ficam perto do fundo, apontou Bri Campos, treinadora de imagem corporal de Paramus, Nova Jersey.

"A menos que você faça parte dos 5% de pessoas que podem sustentar um déficit calórico por um período prolongado (mais de cinco anos), aumentar a atividade física e manter a perda de peso, seus esforços para perder peso não levam a nada", disse Campos.

Reações semelhantes surgiram com celebridades como Lizzo, Kelly Clarkson e Winfrey - seus corpos sinalizaram a perda de peso, o que gerou especulações intensas sobre como eles conseguiram isso.

"Há muita desconfiança em relação às pessoas de tamanho grande em geral", observou Singh. "As pessoas procuram freneticamente oportunidades para expor e envergonhar pessoas com excesso de peso, na esperança de pegá-las no ato de se entregarem".

As pessoas gostam de se sentir superiores às outras que se abstêm de prazeres, sugeriu Conason. Além disso, algumas enfrentam críticas por empregar métodos de perda de peso que a sociedade considera indulgentes, de acordo com Singh.

Seja experimentando dietas da moda, usando medicamentos GLP-1 para perder peso ou passando por cirurgia bariátrica, isso simplesmente destaca nossa perpetuação inadequada diante das expectativas da cultura da dieta, ela explicou.

O objetivo pode ser fazer as pessoas se sentirem insignificantes

Dado que a maioria das pessoas luta para ganhar aceitação social para seus corpos naturais, não consegue sustentar a perda de peso a longo prazo através de dietas rigorosas ou enfrenta escrutínio por utilizar métodos alternativos de perda de peso, qual é então o objetivo da cultura da dieta?

Uma explicação plausível é que a cultura da dieta serve para manter desequilíbrios de poder.

Homens bem-sucedidos são frequentemente julgados por suas realizações, não por sua aparência, mas isso não é universalmente verdade, apontou Conason.

Winfrey, uma figura globalmente influente, foi sujeita a escrutínio corporal - um lembrete para mulheres influentes de que seu tamanho corporal, escolhas de vestuário, estilos de cabelo e adesão a padrões de beleza continuam a moldar seu valor, ela acrescentou.

Campos compartilha histórias de mulheres, transexuais e não binárias que procuram sua orientação sobre questões de imagem corporal. Eles são profissionais de destaque em campos como ciência, tecnologia e direito, ou graduados em universidades prestigiadas, mas ainda lutam com a noção de que suas realizações são ofuscadas pelas percepções dos outros sobre seus corpos, ela disse.

“Sabemos disso por causa de Oprah, por causa das Kardashians, por causa de todas essas pessoas que persistentemente perseguem ideais de beleza ocidental. É um mito que você chegará a um ponto de segurança. Sempre haverá algo mais a alcançar. Se não for seu peso, será envelhecer, sempre haverá algo”, concluiu Campos.

Pare de discutir o corpo dos outros

Desvencilhar-se da influência da cultura da dieta não é tarefa fácil, mas pode começar com maior autoconsciência de seu impacto em você, sugeriu Conason.

“Quanto mais entendemos o que é cultura da dieta, o que é estigma de peso, como ele se manifesta em nossas vidas, mais somos capazes de observá-lo e questioná-lo, em vez de absorvê-lo sem pensar”, ela explicou.

Também é crucial reconhecer que os corpos dos outros nunca devem se tornar um assunto de discussão - mesmo que você acredite que discutir a perda de peso deles é um elogio, Conason acrescentou. E opinar sobre os corpos de celebridades não torna essas observações mais aceitáveis.

Comentários negativos e críticas que você faz sobre os corpos dos outros também afetam sua própria percepção, enfatizou Conason.

“Oprah pode não ouvir o que meus amigos ou mídias sociais dizem sobre ela, mas as pessoas em minha vida muito frequentemente ouvem. Isso machuca as pessoas do dia a dia em nossas vidas que podem estar em corpos maiores, que podem ou não estar usando GLP-1, que podem ou não estar lutando contra transtornos alimentares”, disse ela.

