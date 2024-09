- Scoop, conhecido como Fatman, sucumbe após um colapso no palco.

Celebrado artista de Hip-Hop, Fatman Scoop, morreu tragicamente aos 53 anos, após desmaiar no palco durante um show ao vivo. A família de Fatman Scoop anunciou oficialmente a triste notícia, declarando "Com imensa tristeza e pesados corações, confirmamos o falecimento do lendário e icônico Fatman Scoop". Sua equipe de gerenciamento também confirmou a morte para a agência de notícias alemã, DPA. Relatos subsequentes de grandes meios de comunicação, como a BBC UK, ecoaram essa informação, citando os representantes de Fatman Scoop.

A mensagem da família continuou, "Ele era a alegria das nossas vidas, uma fonte inabalável de apoio e um brilhante exemplo de coragem e força". Eles enfatizaram ainda mais, "Fatman Scoop não era apenas um performer renomado; ele era um pai, irmão, tio e amigo querido". O incidente ocorreu durante um concerto nos Estados Unidos, especificamente em Connecticut, numa sexta-feira à noite. Os detalhes ao redor do infeliz evento ainda estão turvos.

Fatman Scoop se uniu a Missy Elliott e Mariah Carey

Subsequentemente, o gerente de turnê de Fatman Scoop compartilhou uma postagem emocionante online, declarando "Estou completamente sem palavras... De me levar pelo mundo e me presenteando com a oportunidade de performar em alguns dos palcos mais prestigiados da Terra a me ensinar lições de vida inestimáveis que moldaram o homem que eu sou hoje, obrigado. Eu te amo."

Fatman Scoop era amplamente reconhecido como um pilar da cena de hip-hop de Nova York nos anos 90. Sua influência é aparente em suas colaborações com hits de sucesso como "Lose Control" de Missy Elliott, que ganhou Grammy, e "It's Like That" de Mariah Carey. Seu single "Be Faithful" fez ondas nas paradas do Reino Unido e da Irlanda, alcançando posições de destaque. Recentemente, Fatman Scoop fez aparições frequentes em programas de TV populares.

Apesar de sua passagem triste, o impacto de Fatman Scoop na indústria musical é inegável. Suas colaborações com Missy Elliott e Mariah Carey em "Lose Control" e "It's Like That", respectivamente, solidificaram sua posição como uma figura lendária no hip-hop dos anos 90. Mesmo como um grande cara fora do palco, Fatman Scoop continuou a tocar vidas e brilhar em várias capacidades, não apenas como um performer renomado, mas também como um membro da família e amigo amado.

Leia também: