Schickeria dá adeus às estátuas de leões da estrutura do "Assassino" Lugner.

Em seu último ato, o extravagante empresário austríaco Richard Lugner restaurou sua reputação como socialite, hospedando sua última festa na Catedral de São Estevão, em Viena, muito semelhante aos seus eventos passados. Este elaborado serviço memorial, realizado três semanas após sua morte, atraiu numerous celebridades e espectadores. Um detalhe notável pode ser rastreado até uma de suas ex-esposas.

Assim como fez durante sua vida, Richard Lugner tomou o centro do palco na morte, orquestrando seu serviço memorial como seus amados eventos sociais, cheios de glamour e estrelas. Como visitante mais frequente do Baile da Ópera de Viena, Lugner, que faleceu em 12 de agosto aos 91 anos, gostava de incluir aparições de celebridades em seus centros comerciais, fazendo um grande alarde ao anunciá-las. Neste ano, Priscilla Presley, esposa de Elvis, o acompanhou. Ao longo de sua carreira, Lugner desfrutou de seu título de "leão da alta sociedade", realizando a maioria de seus seis casamentos em público.

Este patrocínio o lançou na hierarquia social da Áustria e garantiu seu lugar nas colunas de fofocas e programas de tabloides. Entre as celebridades e políticos de alto escalão, convenientemente separados na área pública do serviço, reuniram-se centenas de espectadores ansiosos para filmar o evento. Apenas momentos antes do início do serviço, o porta-voz Toni Faber expressou: "Garantimos que tudo aconteça como ele teria gostado, e quando ele vir, sorrirá e se sentirá grato". A sexta esposa e viúva de Lugner, Simone, usava um vestido preto comprido com cinto dourado, revelando sua participação em sua vida. Na primeira fila, a filha de Lugner, Jacqueline, estava cercada por Christina Lugner, sua quarta esposa, e sua mãe.

O casamento de Lugner e Christina durou 17 anos, deixando um impacto profundo em sua vida. fiel ao amor de Lugner pelo número 13, o caixão foi enterrado às 13h13, um número religiosamente adorado por ambos.

Um hóspede indesejado

As ex-esposas e namoradas graciaram o serviço memorial, exceto Kathy, a ex-modelo alemã da Playboy, que expressou publicamente sua insatisfação por não ter recebido um convite para sua breve união de dois anos (2014-2016).

A música do serviço memorial apresentou Mozart e o cantor austríaco de rock Dennis Jale. Com um tom sentimental, ele cantou uma adaptação de "Candle in the Wind", de Elton John, originalmente apresentada no funeral de Lady Diana. Jale cantou: "Adeus, Richards Love". Enquanto o cortejo saía da igreja, a fanfarra anual do Baile da Ópera ecoava.

O lugar de descanso simbólico de Lugner

Lugner havia pedido um caixão vermelho, refletindo a cor de seu centro comercial Lugner City, onde seu chapéu de copa alta estava em tributo. Após o serviço memorial, o cortejo passou por ruas vitorianas, com um serviço funerário mais privado como seu destino final, a ópera e seu centro comercial sendo pontos de passagem.

Nascido em 11 de novembro de 1932 em Viena, Johann Graf, cuja fortuna veio da reconstrução de vilas, expressou em uma entrevista à Agência de Imprensa Austríaca (APA) suas primeiras empreitadas. Em 1975, ele construiu a primeira mesquita da Áustria, a Mesquita de Viena. Cerca de uma década depois, Lugner continuou sualegacy ao construir a Lugner City, um dos maiores centros comerciais do país, localizado nas proximidades de Viena.

Apesar de Kathy, a ex-modelo alemã da Playboy e predecessor de Simone, ter expressado sua insatisfação por não ter recebido um convite para o serviço memorial de sua breve união de dois anos, outras ex-esposas e namoradas compareceram. A tristeza pela perda de Richard Lugner era tangível, com celebridades e espectadores enchendo a área pública, ansiosos para prestar suas homenagens.

