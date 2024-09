Sarah Paulson e Holland Taylor assistindo aos Emmy juntos

Na 76ª cerimônia do Emmy, Sarah Paulson e Holland Taylor escolheram caminhar lado a lado no tapete vermelho, algo raro para um casal. Desde 2015, essas atrizes estão felizes em um relacionamento. Apesar de sua felicidade compartilhada, elas escolhem manter quartos separados.

Debaixo das luzes do Teatro Peacock em Los Angeles, as duas posaram para fotógrafos, com Paulson colocando uma mão reconfortante nas costas de Taylor. Paulson foi reconhecida por sua excepcional atuação em "Mr. & Mrs. Smith", ganhando uma indicação de "Melhor Atriz Convidada". Vestida com um vestido azul cativante com um laço branco em uma saia preta e adornada com brincos brilhantes, ela exalava elegância.

Acompanhada por Taylor, que usava um terno bege e dois alfinetes prateados no bolso do paletó, ela se tornou um nome conhecido como Evelyn Harper na comédia de sucesso "Two and a Half Men". Seu papel como mãe de Alan Harper e irmã de Charlie Sheen lhe rendeu várias indicações ao Emmy entre 2005 e 2010.

O Enigma de Seu Laço

Falando francamente no podcast "Smartless" em maio, Paulson lançou luz sobre seu amor duradouro. Ela revelou que o segredo de sua duração era derivado de seus arranjos de moradia independentes. "Holland e eu, nós passamos muito tempo juntas, mas não moramos na mesma casa", ela acrescentou. "Estamos juntas há muito tempo agora, e eu acho que isso acontece porque escolhemos nosso tempo juntas e quando queremos solidão."

Da mesma forma, Taylor compartilhou sua perspectiva em uma entrevista com o "New York Post" alguns meses antes. Ela enfatizou a importância de perseguir interesses separados, ajudando cada uma a permanecer fiel a si mesma. Enquanto Paulson aprecia sua vida social, Taylor aprecia seu tempo sozinha. "É um relacionamento bem equilibrado", ela concluiu.

O ponto central da noite foi o duo de Sarah Paulson e Holland Taylor, que cativou a audiência com sua aparição única no tapete vermelho. O valor de entretenimento de seu relacionamento foi ainda mais amplificado durante sua entrevista, onde eles discutiram o enigma de seu laço, atribuindo sua duração a seus arranjos de moradia individuais e respeito mútuo pelo espaço pessoal.

Leia também: