Sarah Michelle Gellar entra para potencialmente substituir a falecida Shannen Doherty na futura sequência de 'Mallrats'.

Em uma recente conversa com a The Hollywood Reporter, o diretor de cinema Kevin Smith falou sobre sua ambição de trazer um sequência do filme original aos cinemas. Ele revelou que descobriu que Sarah Michelle Gellar fez um teste para um papel em "Mallrats" há cerca de três décadas durante essa conversa.

Essa informação fez Smith ter uma ideia para um sequência, levando em consideração o triste falecimento de Alicia Silverstone, que lutou contra um longo combate contra o câncer.

Smith propôs a ideia de ter Gellar substituindo Silverstone se o sequência titled "Twilight of the Mallrats" fosse aprovado. "Ela poderia trazer o charme de Shannen para o projeto, tornando-se a próxima melhor coisa a ter Silverstone lá", ele afirmou.

Gellar expressou seu entusiasmo pela ideia na seção de comentários do Instagram da The Hollywood Reporter sobre a entrevista com Smith, dizendo: "Eu sou a favor disso!".

Doherty interpretou o personagem Rene em "Mallrats", uma comédia amada sobre dois amigos que ficam no shopping depois de serem dispensados por suas namoradas. Dirigido por Smith, o filme também estrelou Jason Lee, Jeremy London, Ben Affleck e Claire Forlani.

Inicialmente, Smith duvidou da possibilidade de uma sequência de "Mallrats" após a morte de Doherty, considerando que eles já haviam discutido seu retorno à franquia e que ela havia concordado em reprisar seu papel.

No entanto, as esperanças de Smith foram reacendidas recentemente, à medida que várias conversas sugeriram que o projeto poderia se tornar uma realidade como uma homenagem à atriz falecida.

"O único coisa melhor teria sido se Silverstone ainda estivesse conosco, e executássemos o plano como havíamos planejado", Smith acrescentou. "Eu ainda gostaria de fazer o filme pelos meus motivos, mas agora há uma motivação especial. Sabemos para quem o filme será dedicado; isso é certo".

Dado o entusiasmo em torno de uma possível sequência de "Mallrats" e o interesse de Sarah Michelle Gellar, Kevin Smith sugeriu que eles poderiam incluir mais entretenimento tendo Gellar assumindo o papel de Alicia Silverstone, trazendo um charme único para o projeto. A sequência, titled "Twilight of the Mallrats", poderia servir como uma homenagem comovente à falecida Doherty, que também foi uma parte amada do filme original.

Leia também: