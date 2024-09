São os trampolim seguros para crianças, conforme discutido por um especialista médico?

Pode ser surpreendente que a principal organização pediátrica do país aconselhe contra o uso doméstico de trampolins, desestimulando fortemente. A Academia Americana de Pediatria fornece dados sobre ferimentos graves, como aqueles que afetam a medula espinhal, que podem resultar em danos neurológicos permanentes.

Apesar da popularidade do uso de trampolins em casa durante brincadeiras e festas em locais comerciais, muitas famílias não estão cientes dos riscos envolvidos. Ferimentos podem ocorrer de várias maneiras, incluindo colisões, aterrissagens incorretas, quedas e impactos com a estrutura ou molas do trampolim. Diante desses potenciais perigos, é essencial entender quem está em risco e quais precauções podem ser tomadas para minimizar danos.

Para elucidar essas questões, conversei com a Dra. Leana Wen, uma especialista em saúde e mãe de duas crianças na idade escolar. A Dra. Wen é uma médica de emergência e professora associada clínica da Universidade George Washington, além de ter sido a antiga comissária de saúde de Baltimore.

CNN: Quão perigoso é o uso de trampolins para crianças?

Dra. Leana Wen: Entre 2009 e 2018, mais de 800.000 ferimentos foram relatados devido a trampolins, de acordo com um estudo de 2022 na revista Cuidados de Emergência Pediátricos. Mais de 36.000 desses incidentes exigiram internação, com mais de um terço resultando em fraturas ósseas. Os locais mais comuns de ferimentos foram braços e pernas, embora mais de 1 em 5 crianças sofresse ferimentos na cabeça e no pescoço, incluindo concussões.

As crianças podem se machucar de várias maneiras em trampolins. Eles podem colidir uns com os outros enquanto pulam ao mesmo tempo, aterrissar incorretamente ou executar manobras perigosas como mortais ou cambalhotas. Se um trampolim estiver elevado, as crianças poderiam cair e se machucar no chão. Eles também poderiam bater nas molas ou na estrutura, ou colidir uns com os outros se vários puladores estiverem presentes.

Em 2012, a Academia Americana de Pediatria emitiu uma declaração fortemente recomendando contra o uso recreativo de trampolins para crianças. Essa recomendação foi reafirmada em 2020, citando a alta frequência de ferimentos e o potencial para ferimentos graves e irreversíveis, incluindo danos neurológicos permanentes devido a ferimentos na cabeça e no pescoço.

CNN: Há fatores específicos associados a taxas mais altas de ferimentos, e algumas crianças são mais suscetíveis a danos?

Wen: Sim, de acordo com a AAP. Pular com várias pessoas no mesmo aparelho aumenta o risco de ferimentos, especialmente para indivíduos menores. Portanto, a AAP recomenda permitir apenas um pulador por vez no colchão se um trampolim for usado.

Além disso, pesquisas mostraram que crianças com 5 anos ou menos estão em maior risco de fraturas e luxações devido a ferimentos relacionados a trampolins. A AAP aconselha contra crianças menores de 6 anos usarem qualquer tipo de trampolim.

Além disso, mortais e cambalhotas apresentam um risco de ferimentos na cabeça e na coluna cervical devido à sua associação com essas manobras. Essas manobras devem ser evitadas em ambientes recreativos. No entanto, se as crianças estiverem aprendendo a saltar em trampolins como parte de um programa esportivo estruturado, os pais devem garantir que haja treinamento qualificado disponível para desenvolver essas habilidades.

Embora algumas pessoas acreditem que o acolchoamento e a cerca podem prevenir ferimentos, a AAP relatou que essas medidas podem proporcionar uma falsa sensação de segurança. O acolchoamento e a rede podem ajudar, mas devem estar em boas condições. Além disso, o trampolim deve estar no chão, pois quedas do trampolim também podem resultar em ferimentos.

CNN: É mais seguro usar um trampolim em casa ou ir a um local comercial, como um parque de trampolins?

Wen: Ambas as opções apresentam certos riscos.

Um meta-análise de 2020 encontrou que os ferimentos em parques de trampolins tinham maior probabilidade de exigir cirurgia do que o uso de trampolins em casa. Além disso, o risco de cirurgia era seis vezes maior para ferimentos associados a trampolins de tamanho integral em comparação com aqueles associados a mini-trampolins.

Em 2023, um estudo publicado na revista Pediatria relatou que 11% dos ferimentos em parques de trampolins eram graves. No geral, os ferimentos ocorreram a uma taxa de 1,14 por 1.000 horas de pulo nos parques.

Outras pesquisas sugerem que o aumento dos ferimentos em trampolins é devido à crescente popularidade desses locais comerciais. Os estabelecimentos comerciais costumam estar lotados, o que pode resultar em vários puladores ao mesmo tempo, aumentando a probabilidade de ferimentos. Além disso, o equipamento comercial permite que os puladores alcancem alturas mais altas, potencialmente resultando em quedas mais graves e ferimentos.

Os pais devem estar cientes de que tanto o uso doméstico quanto o comercial de trampolins apresentam riscos. Tome precauções e esteja bem informado sobre os potenciais perigos.

Se você estiver indo à casa de alguém com um trampolim no quintal, dê uma boa olhada no equipamento antes de deixar sua criança pular. É mais seguro se a área de rebote estiver perto do chão e longe de outros objetos como árvores e paredes. Fique atento a redes, almofadas, ganchos e molas desgastados que estejam para fora.

Quando visitar um parque de trampolins, tente evitar horários lotados para diminuir a chance de colisões. Fique perto de sua criança e aconselhe-os contra a tentativa de manobras perigosas como mortais. Se eles estiverem interessados em aprender movimentos de ginástica, é melhor matriculá-los em programas esportivos organizados onde eles possam aprender com segurança sob supervisão profissional.

Esteja atento a crianças pequenas, especialmente aquelas com menos de 6 anos. Eles geralmente devem ficar longe dos trampolins. Se você tiver um trampolim em sua casa, certifique-se de revisar sua apólice de seguro doméstico para cobrir qualquer convidado que possa se machucar.

CNN: Considerando tudo isso, você deixaria seus filhos usarem trampolins?

Wen: Depois de tratar vários pacientes que se machucaram em trampolins, entendo plenamente seus riscos. No entanto, é difícil evitar completamente os trampolins devido à sua popularidade.

Nossa família adotou uma estratégia de redução de danos. Reconhecendo os riscos associados ao uso recreativo de trampolins, estamos fazendo um esforço para reduzir esses danos, limitando a frequência e diminuindo as atividades de maior risco.

Não temos um trampolim em casa e tentamos evitar encontros em casas com trampolins sempre que possível. Se nossos filhos vão para casas com trampolins, tentamos desviá-los deles. Se eles insistirem em dar uma chance, ficaremos de olho neles e faremos com que pulem um de cada vez.

A situação mais difícil de gerenciar é quando eles são convidados para festas de aniversário de amigos em locais comerciais com trampolins. É difícil esperar que crianças deixem de participar dessas ocasiões. Nessas circunstâncias, estabelecemos regras rígidas antecipadamente, como não fazer piruetas, ficar dentro da visão de um adulto e sair da área do trampolim se houver crianças maiores por perto.

Cada família tem diferentes níveis de tolerância ao risco. A coisa mais importante é estar ciente dos riscos para que você possa tomar uma decisão informada e minimizar os riscos onde for possível.

Apesar de desaconselhar o uso de trampolins em casa devido ao alto risco de lesões, a Dra. Leana Wen reconhece que evitar trampolins completamente pode ser desafiador devido à sua popularidade. Para minimizar os danos, ela defende uma estratégia de redução de danos, como limitar o uso de trampolins, evitar atividades de alto risco e manter regras rígidas durante festas em locais comerciais. Incentivar atividades de bem-estar que priorizam a aptidão física e a segurança, como programas esportivos estruturados, poderia ser uma melhor alternativa para o entretenimento e saúde geral das crianças.

