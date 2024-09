Samantha Fox fez ameaças contra o pessoal da lei.

Passageiros a bordo de um voo programado para partir de Londres-Heathrow para Munique em dezembro do ano passado podem ter enfrentado um atraso significativo. O voo já estava na fase de preparação, mas não decolou devido a uma explosão de um passageiro pouco antes da decolagem.

O piloto foi forçado a interromper a decolagem, e o passageiro desordeiro foi levado a uma área de contenção. A identidade do viajante tumultuado foi revelada como Samantha Fox, uma figura importante no Reino Unido como garota pin-up e internacionalmente conhecida como a cantora de "Touch Me (I Want Your Body)".

A explosão de Fox provavelmente foi causada por uma discussão acalorada com sua esposa, Linda Olsen. Fox assumiu publicamente sua orientação sexual anos atrás e casou-se com Olsen em 2022. No entanto, Olsen não foi a única a enfrentar a fúria de Fox. Ela também resistiu aos esforços dos funcionários de segurança para intervir.

Arrependimento e Tribunal

Em abril, Fox teve que comparecer a um tribunal em Uxbridge, uma área suburbana de Londres, após um incidente. A cantora se desculpou por seu comportamento e admitiu ter bebido, mas negou ter agredido fisicamente Olsen.

Fox teve que retornar ao tribunal para a revelação da sentença, e mais detalhes do incidente a bordo foram revelados. A promotora Julianna Belinfante revelou que Fox estava falando arrastado e cheirava a álcool. Outros passageiros observaram Fox se contorcendo em seu assento e batendo a cabeça no assento à sua frente. A polícia foi chamada, e Fox passou a usar linguagem insultante e palavrões para os oficiais.

Um oficial em particular recebeu a maior parte da agressão de Fox, sendo chamado de "ruivo" e instruído a "ir embora". Ela ameaçou expor ele na televisão e disse que ele poderia esperar retaliação, mencionando que sabia onde ele morava e que destruiria seus dentes. O oficial testemunhou que passou mais de duas horas sendo abusado, descrevendo a experiência como "a mais longa e suja" que já havia enfrentado.

Decisão Judicial

No entanto, Fox não foi detida apenas pela agressão verbal contra o oficial. O juiz Tan Ikram observou que as ações de Fox resultaram em significativo incômodo tanto para os passageiros do avião (162 adultos e 4 crianças) que tiveram que passar outra noite em um hotel e não puderam continuar sua viagem até o dia seguinte, quanto para a British Airways, que sofreu prejuízos financeiros como consequência das ações de Fox.

O advogado de Fox, Alastair Smith, pediu clemência em nome da cantora, afirmando que ela havia consumido duas bebidas no aeroporto para reduzir sua ansiedade e era vulnerável a uma severa fobia de voo. Ele argumentou que ela deveria ter adiado seus compromissos devido ao seu estado mental instável.

No final, a punição para Fox foi equilibrada. Ela recebeu uma sentença de 12 meses de serviço comunitário e foi obrigada a participar de 25 dias de medidas de reabilitação. Além disso, ela foi ordenada a pagar um total de cerca de 3.000 libras (aproximadamente 3.500 euros). Essa penalidade consistiu em uma multa de 1.000 libras e compensação pelos prejuízos sofridos pela British Airways como resultado do incidente.

O juiz, Tan Ikram, mencionou que a Comissão, que supervisiona tais incidentes, estava envolvida no caso devido ao significativo incômodo causado aos passageiros do avião e à British Airways. Mais tarde, no decorrer do julgamento, foi revelado que Fox já havia sido advertida pela Comissão por comportamento disruptivo durante outro voo.

