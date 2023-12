Sam Smith e Kim Petras são os primeiros artistas não binários e trans a chegar ao número 1 da tabela da Billboard

A Billboard confirmou o feito da dupla no Twitter, escrevendo: "@samsmith e @kimpetras são os primeiros artistas publicamente não-binários e transgénero, respetivamente, a ganhar uma canção nº 1 no #Hot100, graças a 'Unholy'".

A canção ousada sobre um caso ilícito atingiu o topo das tabelas após o seu lançamento no mês passado. O videoclip que a acompanha teve mais de 29 milhões de visualizações no YouTube.

Embora Smith tenha tido oito números um no Reino Unido, incluindo a canção "Stay with Me", galardoada com um Grammy, esta é a primeira vez que a cantora britânica entra na Billboard Hot 100.

Petras, uma mulher transgénero, partilhou a notícia na sua página do Instagram, dizendo aos seus 775.000 seguidores que estava "muito grata" pelo sucesso da canção.

"Sam, não posso agradecer-te o suficiente por teres andado comigo durante anos até este ponto", escreveu a estrela pop alemã. "Estou tão honrada por fazer parte do teu primeiro número um nos EUA, que já devias ter 500 nesta altura. Amo-te para sempre, anjo Sam".

Smith disse aos fãs no Instagram que eles estavam "sem palavras, impressionados, ingénuos e extremamente felizes" depois de obterem o seu primeiro número 1 nos EUA.

O músico de 30 anos acrescentou: "Sinto-me tão honrado por poder trabalhar com músicos e seres humanos tão incrivelmente talentosos. E Kim... que magia tu és. És um tesouro e uma inspiração para tantos. Obrigado por teres saltado comigo".

"Unholy" é o segundo single do quarto álbum de estúdio de Smith, "Gloria", que deve ser lançado em janeiro.

O último álbum de Smith foi "Love Goes" de 2020, que gerou sucessos como "Dancing with a Stranger" e "Diamonds".

Petras, 30, lançou seu single de estreia "I Don't Want It at All" em 2017 e seu projeto mais recente foi o EP "Slut Pop", que ela revelou em fevereiro.

Em 2019, ela disse à agência britânica Metro que, embora seja uma ativista transgénero, quer que o seu talento, e não o seu género, seja o tema da conversa.

"Quero ser levada a sério", disse ela, acrescentando que quer "ser como qualquer outro artista, ser julgada pela qualidade da minha música, e não pelo meu género".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com