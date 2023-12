Sacheen Littlefeather, ativista e atriz nativo-americana, falecida aos 75 anos

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou a sua morte na segunda-feira num post partilhado no Twitter.

O tweet, acompanhado de uma imagem da atriz Apache e Yaqui, dizia o seguinte "Sacheen Littlefeather, ativista dos direitos civis dos nativos americanos que recusou o famoso Óscar de Melhor Ator de Marlon Brando em 1973, morre aos 75 anos".

Embora a causa da morte não tenha sido divulgada de imediato, Littlefeather revelou numa publicação no Facebook, em janeiro do ano passado, que tinha cancro da mama com metástases.

Littlefeather fez história quando subiu ao palco nos Óscares de 1973 em nome da estrela de "O Padrinho" Brando, que decidiu boicotar a cerimónia de entrega de prémios em protesto contra a representação dos nativos americanos no grande ecrã. Brando estava também a reagir à resposta das forças policiais federais à ocupação da cidade de Wounded Knee, no Dakota do Sul, por membros do Movimento dos Índios Americanos.

O seu breve discurso, em que usou um vestido de pele de bode e mocassins, foi recebido com um misto de vaias e aplausos. O incidente custou à jovem atriz, cujos créditos cinematográficos incluíam "Winterhawk", "Shoot the Sun Down" e "The Trial of Billy Jack", a sua carreira, uma vez que rapidamente foi colocada na lista negra da indústria cinematográfica e afastada do mundo do entretenimento.

Em agosto, a Academia pediu formalmente desculpa a Littlefeather pelos maus tratos de que foi alvo durante o seu discurso e nos anos que se seguiram.

Uma carta do ex-presidente da Academia David Rubin a Littlefeather dizia que o abuso que ela sofreu era "injustificado e injustificado".

E acrescentou: "A carga emocional que viveu e o custo para a sua própria carreira na nossa indústria são irreparáveis. Durante demasiado tempo, a coragem que demonstrou não foi reconhecida. Por isso, apresentamos as nossas mais profundas desculpas e a nossa sincera admiração".

Descrevendo o pedido de desculpas como um "sonho tornado realidade", Littlefeather disse: "Nós, indianos, somos um povo muito paciente - só passaram 50 anos!

"Temos de manter sempre o nosso sentido de humor em relação a isto. É o nosso método de sobrevivência", acrescentou.

No mês passado, a Academia organizou um evento no seu museu do cinema em Los Angeles que contou com Littlefeather como orador principal, juntamente com outros artistas indígenas.

