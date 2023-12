Ryan Gosling está a servir-nos mais Ken, mesmo a tempo do Natal

Ryan Gosling e o produtor de "Barbie: The Album", Mark Ronson, refizeram a canção de sucesso do filme "I'm Just Ken" para "Ken The EP", que inclui três novas versões da canção: uma versão festiva, intitulada "Merry Kristmas Barbie", uma versão acústica, intitulada, naturalmente, "In My Feelings Acoustic", e uma versão de dança da canção, "Purple Disco Machine Cover". (Porque não "Pink Disco?)

Os dois tinham provocado a nova música em 18 de dezembro, usando gorros de Papai Noel em um estúdio juntos.

O vídeo da canção explica porque é que Ronson sentiu que era necessário fazer mais músicas do "Ken", com Gosling a voltar a vestir a sua personagem Ken para cantar num estúdio decorado para as festas.

"Barbie" recebeu 10 nomeações para os prémios Globo de Ouro de 2024, entre as quais a nomeação de Gosling para melhor ator coadjuvante.

"I'm Just Ken" foi nomeada para melhor canção original para um filme. A gravação original já valeu a Gosling o seu primeiro êxito na Billboard Hot 100.

Ronson produziu a canção juntamente com o co-escritor Andrew Wyatt, com a participação do guitarrista dos Guns N' Roses, Slash.

Fonte: edition.cnn.com