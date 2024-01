Russell Crowe diz ser parente do último homem executado por decapitação em Inglaterra

O ator partilhou no X (antigo Twitter), na quarta-feira, que é parente de Simon Fraser, que foi o 11º Lord Lovat, um jacobita escocês.

"Procurem-no. Ele é uma personagem e tanto. Chamavam-lhe a Raposa Velha", escreveu Crowe. "Parece que os seus métodos maquiavélicos o apanharam aos 80 anos de idade, e ele tem direito à infâmia como o último homem a ter a cabeça cortada do seu corpo vivo na Torre de Londres."

De acordo com o vencedor do Óscar, ele é parente de Fraser através da sua avó paterna e a morte do homem - por decapitação na Torre de Londres em 1747 - "até cunhou uma frase".

"Aparentemente, foram montadas arquibancadas temporárias para a nobreza o ver morrer", escreveu Crowe numa nota posterior. "Uma dessas arquibancadas desmoronou-se, o que resultou na morte de 9 espectadores. O facto de lhe terem contado isto mesmo antes de ser morto fê-lo rir. Ele ainda se estava a rir quando a lâmina lhe atingiu o pescoço, 'morrendo de riso'. Fascinante".

Parece uma óptima personagem para Crowe interpretar.

Fonte: edition.cnn.com