- Rocco e Jimi Blue adornam a entrada do evento de tons carmesim

Uwe Ochsenknecht (68) teve seus dois filhos, Rocco Stark (38), de um relacionamento com a artista Rosana della Porta, e Jimi Blue Ochsenknecht (32), com sua ex-esposa, Natascha Ochsenknecht (60), ao seu lado na estreia de sua comédia "A Ironia da Vida" em Munique em 3 de setembro. Rocco e Jimi Blue não estão em bons termos com seu meio-irmão, Wilson Gonzalez (34), e Cheyenne (24), mas pareceram cordiais no evento, vendo fotos juntos e compartilhando piadas. Jimi Blue mostrou seu apoio ao pai no Instagram, promovendo o filme e enviando um emoji de mãos em forma de coração.

Antes do evento, Uwe posou com sua atual esposa, Kirsten "Kiki", com quem se casou em 2017. Seu relacionamento parece forte, apesar das dinâmicas tumultuadas entre os irmãos e a mãe. Em uma entrevista à "Stern", Uwe falou sobre o fascínio do público por sua família, dizendo que é "parte do acordo" que a vida de seus filhos esteja frequentemente sob escrutínio. Ele incentiva seus filhos a viver de acordo se quiserem evitar a atenção da mídia.

Natascha, Wilson Gonzalez, Cheyenne e até Jimi Blue já foram parte de seu reality show "Diese Ochsenknechts". Rocco também ganhou fama por sua passagem pelo RTL Dschungelcamp em 2012 e seu relacionamento de um ano com a colega participante Kim Gloss (32), que resultou em uma filha. Depois de várias aparições na TV, ele escolheu um estilo de vida mais discreto nos últimos anos.

No entanto, Uwe admitiu à "Stern" que se sente desconfortável quando ninguém se interessa por ele. Apesar de sua natureza reservada, ele mantém um certo senso de privacidade em sua vida pessoal.

