Ringo Starr adia espectáculos devido à Covid-19

Segundo um representante, Starr já se sente melhor e tenciona retomar a sua digressão a 11 de outubro em Seattle.

"Ringo espera retomar a digressão o mais rapidamente possível e está a recuperar em casa. Como sempre, ele e os All Starrs enviam paz e amor aos seus fãs e esperam vê-los de volta à estrada em breve", diz um comunicado.

No fim de semana, foi anunciado que Starr e a sua All Starr Band foram forçados a cancelar espectáculos no Four Winds Casino em New Buffalo Michigan e no Mystic Lake Casino em Prior Lake, MN devido a doença.

O ex-Beatle estava programado para atuar no Michigan no sábado à noite, mas o local publicou um aviso de que o espetáculo tinha sido cancelado apenas algumas horas antes do início da atuação.

"Ringo e a sua All Starr Band (com Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham e Gregg Bissonette) estão muito desapontados por anunciar que não poderão atuar no seu espetáculo no Four Winds Casino em New Buffalo, MI", escreveu o casino numa declaração no Facebook.

A declaração acrescentou que Starr "esperava poder continuar, daí a decisão tardia, mas afectou a sua voz, pelo que o espetáculo desta noite, previsto para começar dentro de algumas horas, foi cancelado".

Inicialmente, o local do espetáculo disse que Starr não tinha Covid.

Os frequentadores do concerto foram aconselhados a guardar os seus bilhetes para receberem actualizações sobre uma nova data de espetáculo ou a solicitarem um reembolso no local de compra.

Starr e sua banda estão atualmente em uma turnê norte-americana com várias paradas, e eles se apresentaram mais recentemente na sexta-feira.

As outras datas da digressão afectadas incluem actuações em cidades do Canadá.

