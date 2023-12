Rickey Smiley lamenta a morte do seu filho Brandon

O mais velho Smiley partilhou a triste notícia sobre o seu filho de 32 anos num vídeo na sua conta verificada do Instagram.

"O meu filho, Brandon Smiley, faleceu esta manhã. Estou prestes a apanhar um voo para Birmingham", disse Smiley.

O popular apresentador de programas de rádio não compartilhou a causa da morte ou quaisquer outros detalhes. Mas pediu aos seus seguidores que rezassem pela sua família durante este período difícil.

"Rezem. Sejam fortes", disse ele. "Rezem pela mãe do meu filho e pelos irmãos do meu filho".

Smiley também pediu orações para a filha de seu filho, Storm.

O prefeito de Birmingham, Randall Woodfin, expressou suas condolências à família Smiley no Twitter.

"Estou devastado por saber que o meu amigo @RickeySmiley perdeu o seu filho Brandon", dizia o tweet. "Rickey deu tanto à nossa cidade; este é o momento em que precisamos de lhe retribuir. Juntem-se a mim para o abraçarmos e à sua família durante este período difícil. Estamos a rezar por ti, Rickey".

O "Rickey Smiley Morning Show" é um programa de rádio sindicado apresentado pelo comediante e ator de stand-up. Smiley é também co-apresentador do programa televisivo "Dish Nation". Os telespectadores ficaram a conhecer a sua família no reality show da TV One, "Rickey Smiley For Real", que se centrou na sua vida de artista e pai.

A CNN contactou os representantes de Smiley para mais comentários.

