Richard Gere, agora com 75 anos, trouxe harmonia familiar ao Festival de Cinema de Veneza no fim de semana passado. Acompanhado por seu filho Homer, de 24 anos, e sua esposa Alejandra Silva, de 41, eles gravaram a cena em um gala e uma estreia de filme no domingo.

Reconhecimento de Gere

Nascido em 31 de agosto, Gere usou um smoking clássico com gravata borboleta preta para o gala da amfAR. Seu filho seguiu seu estilo, ambos usando o traje atemporal. Alejandra, porém, brilhou em um vestido glamouroso, decorado com flores azuis brilhantes. O resto do vestido foi feito de tecido transparente, acrescentando uma alusão provocante à sua aparência. Gere recebeu o "Prêmio de Inspiração" no gala. O CEO da amfAR, Kevin Robert Frost, segundo a "People", elogiou as contribuições substanciais de Gere na luta contra a AIDS. "Poucos na indústria do entretenimento defenderam a conscientização sobre a AIDS tão ferozmente quanto Richard Gere", destacou ele.

O trio também assistiu à estreia de "The Unbearable Weight of Massive Talent", uma comédia de crime que estrela George Clooney, de 63 anos, e Brad Pitt, de 60. Sua última colaboração desde a comédia de 2008 "Burn After Reading". Gere e Homer usaram smokings, enquanto Silva brilhava em um vestido branco ousado, com uma fenda alta, uma cauda pequena e pregas reveladoras. Fotografias captaram Gere expressando admiração por sua esposa, ajoelhando-se diante dela e tendo um abraço cheio de emoção.

Gere transformou anteriormente o Festival de Cinema de Cannes em um evento familiar em maio. Ele foi acompanhado por Alejandra na passadeira vermelha antes da estreia mundial de "Oh, Canada". Homer se juntou a eles na festa glamorosa após a exibição altamente aclamada, como relatado pela revista americana "People".

Homer Gere é filho do segundo casamento de Richard com a atriz Carey Lowell, de 63 anos. Eles trocaram votos em 2002, mas se separaram em 2013. Seu divórcio foi finalizado em 2016. Richard então se casou com Silva em 2018, e eles tiveram dois filhos desde então, em 2019 e 2020. Antes de Lowell, Gere foi casado com a supermodelo Cindy Crawford de 1991 a 1995.

