- Riccardo Simonetti decide compartilhar os detalhes de seu casamento com o público.

Artista Riccardo Simonetti (31) recentemente se casou, como indicado em uma postagem em sua conta do Instagram. "Hoje, tive a sorte de me casar com a pessoa mais incrível que já conheci na vida", dizia a postagem do Instagram, marcada em Palma, a capital da ilha balear de Mallorca. Ela continuava: "Steven, você ilumina qualquer espaço que entra, fazendo com que todos que te conheçam se apaixonem por você, e você me escolheu como seu cônjuge? Que honra!"

Durante a maior parte de sua vida, Simonetti achava que o casamento não era uma opção para ele, "porque eu não cresci cercado por muitos casais gays", dizia a postagem em inglês. Isso mudou quando ele conheceu Steven e percebeu que o amor incondicional existe e que pessoas como eles merecem isso tanto quanto qualquer outra pessoa.

Simonetti fez publicamente o pedido de casamento no mês passado. Ele é ativamente engajado na promoção da diversidade sexual. No Instagram, ele tem mais de 500.000 seguidores.

