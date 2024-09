- Revelará o seu brilhante símbolo de celebridade na Calçada da Fama.

O cara que manda no terror gótico está prestes a estrear sua nova obra "Beetlejuice Beetlejuice" nos cinemas alemães em 12 de setembro. Este lendário diretor, Tim Burton (66), recentemente recebeu sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood. No dia 3 de setembro, em LA, ocorreu a cerimônia, e astros do cinema Michael Keaton (72) e Winona Ryder (52), que se tornaram famosos graças aos filmes de Burton, estavam presentes.

Winona Ryder Elogia Tim Burton

"Ele entende a dor do desajustado, do bizarro e do fora do comum", comentou a atriz de "Stranger Things" Ryder sobre o diretor, conhecido por clássicos eternos como "Edward Mãos de Tesoura", "Batman" ou a série da Netflix "Wednesday". Burton teve um impacto significativo na carreira inicial de Ryder.

Colaborador regular de Burton, Michael Keaton, que ficou famoso nos anos 80 com o filme de comédia de terror "Beetlejuice" e depois se tornou um fenômeno global com "Batman", também elogiou Burton. "Muitas pessoas enriqueceram com filmes de super-heróis, mas foi pela decisão e visão única dele que esses filmes se tornaram o que são, revolucionando o gênero. Ele é um game-changer", disse sobre o gênero de super-heróis, que Burton exemplificou como poucos com "Batman" e seu sequel "Batman Returns" no final dos anos 80.

Além de Keaton e Ryder, o elenco de "Batman Returns" Danny DeVito (79) e a parceira italiana de Burton, a lendária Monica Bellucci (59), também estiveram presentes na revelação da estrela de Burton na Rua Hollywood.

O próximo filme, intitulado '"Beetlejuice 2"', está previsto para ser dirigido por Tim Burton, continuando sua legado no gênero de terror gótico. Winona Ryder, que elogiou Burton por sua compreensão do não convencional, está ansiosa para ver como ele pode dar nova vida ao personagem original de "Beetlejuice".

