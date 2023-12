Restaurante ribeirinho faz furor na Tailândia com jantar de inundação a tornar-se viral

O proprietário do restaurante Riverside, Titiporn Jutimanon, estava convencido de que as inundações na Tailândia poderiam ser o fim de um negócio que já se debatia com a pandemia.

Mas com a subida da maré do rio Chao Phraya esta semana surgiu uma oportunidade inesperada.

Em vez de fechar por causa das cheias, o restaurante de Titiporn está a fazer ondas, permanecendo aberto para os clientes que se divertem a jantar até às canelas e a emoção de evitar a corrente de água que se desencadeia com a passagem dos barcos.

"Os clientes adoram as ondas", diz Titiporn, que gere o Chao Phraya Antique Cafe em Nonthaburi, a norte de Banguecoque.

"O que eu pensava ser uma crise transformou-se numa oportunidade".

Os vídeos que se tornaram virais nas redes sociais mostram os clientes sentados em cadeiras encharcadas, a comerem enquanto os barcos de cauda longa passam e a saírem do caminho quando as ondas batem.

Cerca de 30 províncias do norte e do centro do país foram atingidas por inundações nas últimas semanas, aumentando o nível do famoso rio que atravessa Banguecoque.

O negócio de Titiporn foi forçado a fechar durante o confinamento devido à Covid-19, mas ela está contente por ter decidido enfrentar as cheias.

"Não só adoram o ambiente, a carne de porco grelhada e a vista do pôr do sol... a inundação tornou-se um fator adicional único", afirma.

"Sinto-me tão sortuda por os clientes adorarem o restaurante, que a inundação não foi um desafio para eles virem".

Os clientes aplaudem e riem enquanto os seus bancos de madeira são derrubados pela água que invade o restaurante.

O restaurante tem duas sessões por dia para que os clientes possam desfrutar da experiência quando o nível da água está mais alto.

"É um desafio divertido - não se sabe se vamos ser arrastados para algum lado enquanto comemos", brincou o cliente Jetdanai Boonrod, 30 anos.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com