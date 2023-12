Resoluções de viagem para o Ano Novo

Resoluções de Ano Novo para as viagens de 2024

Ao olharmos para 2024, é uma boa altura para planear o ano que se segue.

Comer leitões de maçapão. Usar roupa interior vermelha. Comprar uma mala nova. Independentemente do local do mundo onde se encontra, cada cultura tem a sua própria forma especial de celebrar o ano novo e trazer boa sorte para os meses que se seguem. Muitas destas tradições internacionais envolvem a ingestão de um alimento ou refeição especial, como o soba noodles no Japão ou as uvas em Espanha.

E quando se trata de fazer planos de viagem para 2024, não se trata apenas de onde ir - trata-se de como.

No próximo ano, há muitas formas de ser um viajante mais responsável enquanto explora o mundo. Pode recorrer a viagens de comboio e autocarro sempre que possível, ou procurar uma companhia aérea que utilize combustíveis alternativos. Pode ficar alojado em hotéis com certificação ambiental e que incorporem elementos sustentáveis. E graças à companhia aérea Emirates, do Dubai, pode comprar bagagem de alta qualidade feita de peças de avião recicladas.

E enquanto está a tomar resoluções, os nossos resumos dos mais infelizes incidentes de avião e dos turistas mais mal comportados de 2023 oferecem muitas dicas sobre o que não fazer.

Programa de erradicação de mosquitos em Soneva Fushi

Adeus insectos?

Uma estância balnear de luxo está a tomar medidas para que os seus visitantes não passem a viagem a coçar as picadas de mosquito.

Em vez de confiar em programas de erradicação que utilizam produtos químicos, a estância Soneva Fushi, nas Maldivas, está a experimentar armadilhas especiais que atraem os insectos por cheirarem a pessoas. Melhor ainda? A redução dos mosquitos está a ajudar as plantas e flores nativas a prosperar.

Quer os seus planos de viagem para 2024 envolvam ou não uma ilha das Maldivas, os nossos parceiros da CNN Underscored, um guia de avaliações e recomendações de produtos propriedade da CNN, classificaram e analisaram os melhores repelentes de insectos do mercado.

Delícia turca

Em todo o Hemisfério Norte, o frio do inverno já se instalou. Uma forma de nos aquecermos é visualizarmo-nos num local quente e vaporoso - como um hamam turco, por exemplo.

O famoso Zeyrek Çinili Hamam, que serve Istambul há quase 500 anos, reabriu recentemente ao público. Atualmente, é um museu e deverá recomeçar a funcionar como hamam com secções separadas para homens e mulheres em março de 2024.

Os visitantes podem experimentar três níveis diferentes: uma sala fria, uma área de assentos secos e o hararet cheio de vapor a 50C (122F), cuja peça central é a "pedra do ventre". No museu, um ecrã de realidade aumentada mostra o deslumbrante aspeto original dos azulejos do hamam.

Como disse a escritora Alice Barnes-Brown, o Zeyrek Çinili Hamam "está destinado a ser o único lugar na cidade onde se pode aprender algo novo, ter uma experiência de realidade aumentada, beber uma chávena de café, despir-se em público - e ainda assim sentir-se relaxado quando sair".

Caso não tenhas visto

Porque é que alguém construiria uma ponte que não se encontra no meio?

A resposta tem a ver com romance.

Só se pode chegar a esta loja pela via ferrata.

Foi apelidada de "aloja de conveniência menos conveniente do mundo".

Após o divórcio, mudou-se do Texas para Itália.

"O meu dinheiro vai muito mais longe aqui", disse Barbara Barto.

Menos de 1% dos voos domésticos foram cancelados durante a época festiva.

Veja como isso se compara ao período festivo de 2022.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com