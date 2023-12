Relatório partilha novos pormenores sobre morte possivelmente ligada a medicamento experimental para a doença de Alzheimer

A carta de investigação, publicada na quarta-feira no New England Journal of Medicine, partilha pormenores sobre o que aconteceu ao participante na fase de extensão aberta do ensaio do lecanemab.

Numa extensão de rótulo aberto, não existe um braço placebo; em vez disso, todos os participantes recebem o medicamento em questão porque uma parte anterior do ensaio demonstrou um grande potencial.

Neste caso, uma pessoa de 65 anos que se encontrava nas fases iniciais da doença de Alzheimer foi levada para as urgências de um hospital da zona de Chicago 30 minutos após os primeiros sinais de um acidente vascular cerebral, refere o relatório. Os médicos da Northwestern University Feinberg School of Medicine souberam que o doente tinha recebido infusões de lecanemab quatro dias antes.

Este doente não foi o único a morrer durante a extensão de braço aberto. A publicação de saúde Stat informou que um investigador lhe comunicou a morte de outro participante que teve uma hemorragia no cérebro que pode estar relacionada com o medicamento. Nesse caso, o fabricante do medicamento Eisai apontou outros factores possíveis.

O Lecanemab destina-se a retardar a progressão da doença de Alzheimer. Em novembro, a empresa divulgou um estudo que mostrava que o medicamento retardava a progressão do declínio cognitivo em 27%, em comparação com um placebo. Também reduziu os níveis de amiloide - uma proteína que é uma das características da doença de Alzheimer - e teve efeitos positivos na cognição e na capacidade de realizar tarefas quotidianas quando comparado com um placebo.

A investigação mostrou também que cerca de 2,8% dos participantes no ensaio que tomaram o medicamento tiveram um efeito secundário sintomático chamado ARIA-E, que envolve inchaço no cérebro. Nenhum dos participantes que receberam um placebo teve esse efeito.

O novo relatório refere que a equipa médica do hospital administrou ao doente um medicamento comum para desfazer coágulos sanguíneos que podem causar um AVC, denominado t-PA bolus. Nada no historial médico do doente sugeria que este pudesse ter problemas com esse medicamento. No entanto, menos de uma hora após o início do tratamento, a tensão arterial subiu, pelo que os médicos interromperam a perfusão.

Uma TAC revelou uma hemorragia extensa no cérebro.

Os médicos administraram então um medicamento que pode controlar a hemorragia, mas o doente ficou gravemente agitado e desenvolveu problemas de comunicação. O doente também teve convulsões não-convulsivas frequentes.

A equipa médica conseguiu tratar as convulsões, mas o estado da pessoa não melhorou.

Após três dias no hospital, a pessoa recebeu um tubo na traqueia para a ajudar a respirar. Mesmo com isso e outros cuidados de apoio, o paciente morreu.

A autópsia revelou que o doente tinha uma hemorragia cerebral extensa e depósitos de amiloide em muitos dos vasos sanguíneos do cérebro que provavelmente contribuíram para a hemorragia, refere o relatório.

Essencialmente, diz o relatório, os vasos sanguíneos no cérebro do doente devem ter rebentado depois de terem sido expostos ao medicamento para a formação de coágulos sanguíneos t-PA.

"O extenso número e a variação de tamanhos das hemorragias cerebrais neste doente seriam invulgares como complicação do t-PA unicamente relacionada com a amiloide cerebrovascular", diz o relatório. Mas a combinação do medicamento anti-coágulo com o lecanemab pode ter provocado as hemorragias cerebrais.

A Northwestern Medicine recusou o pedido da CNN para entrevistar os autores do novo relatório, mas afirmou num comunicado que se tratava de "um esforço para fornecer dados relevantes à comunidade médica e científica".

A Eisai disse que não tinha uma resposta oficial por causa da privacidade do paciente.

A empresa e a Northwestern Medicine apontaram para uma resposta publicada juntamente com o novo relatório de clínicos e investigadores que estiveram envolvidos nos ensaios clínicos do lecanemab.

Os Drs. Marwan Sabbagh e Christopher H. van Dyck escreveram nessa resposta que "concordam que este caso levanta questões importantes de gestão para os doentes com doença de Alzheimer".

Trata-se de um "caso invulgar e compreendemos que os autores queiram chamar a atenção para uma potencial preocupação", afirmaram.

A sua resposta também apontou para outros factores potenciais na morte de ambos os participantes no ensaio.

Neste caso, a hemorragia cerebral pode ter estado relacionada com um período de tempo após o AVC em que a tensão arterial do doente era excecionalmente elevada, afirmaram. E o outro participante no ensaio estava a tomar um medicamento para a fibrilhação auricular que pode ter sido um fator contribuinte.

Os médicos também escreveram na resposta que outros pacientes que receberam t-PA morreram com esses depósitos de amiloide dentro dos vasos sanguíneos do cérebro.

A Dra. Sharon Cohen, neurologista comportamental que trabalha com doentes de Alzheimer no Programa de Memória de Toronto e investigadora no ensaio do lecanemab, diz que tem sido difícil desenvolver uma terapêutica para a doença de Alzheimer.

Cohen disse que os médicos sabem há anos que quase todos os medicamentos desta classe podem ter um efeito secundário de ARIA, que significa anomalias de imagem relacionadas com a amiloide.

A segurança do medicamento "parece muito aceitável", disse ela. "Está dentro do intervalo de eventos adversos que esperávamos e parece muito razoável para esta população de pacientes".

A taxa de hemorragia no ensaio é considerada muito baixa e a maioria das micro-hemorragias observadas no ensaio são assintomáticas, disse.

No caso do doente do novo relatório, Cohen considera que a morte está provavelmente relacionada com o medicamento para a formação de coágulos sanguíneos, mas afirma que a combinação desse medicamento com o lecanemab "nos faz hesitar".

Se a FDA aprovar o tratamento, poderá haver alguma discrição em termos de escolha do doente e do que o médico prescritor considera ser melhor para alguém que esteja a tomar anticoagulantes ou que tenha outros factores de risco de hemorragia, disse.

Em geral, o lecanemab excedeu em muitos aspectos as nossas expectativas, disse, "porque até agora não tínhamos visto resultados tão consistentemente positivos num ensaio de modificação da doença de Alzheimer".

