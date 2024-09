- Regina Halmich possui uma auto-confiança significativa.

Às 14:23, Zelensky anuncia que a Rússia iniciou um contra-ataque em Kursk. 13:55 Político iraniano controverso critica laços com a Rússia Uma figura conservadora proeminente no cenário político do Irã expressa uma crítica inesperada à relação do seu país com a Rússia, dadas as recentes sanções e disputas