Reduzir a probabilidade de suicídio para si e para os seus entes queridos: estratégias e dicas.

Apesar de uma diminuição nas tendências suicidas entre jovens americanos, ainda assim 13,2 milhões deles consideraram seriamente o suicídio, e 3,8 milhões planejaram isso. Infelizmente, 1,6 milhão de indivíduos com idades entre 10 e 24 anos até tentaram. Esses números destacam que a "crise de suicídio oculta" ainda está longe do fim, segundo Dr. Mitch Prinstein, o principal executivo científico da Associação Psicológica Americana.

Os Estados Unidos continuam a manter algumas das taxas mais altas de tentativas de suicídio entre os países desenvolvidos, e a taxa de suicídios, muitas vezes envolvendo armas de fogo, permanece notavelmente alta. Prinstein, um professor emérito de Psicologia e Neurociência na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, fez esses comentários por e-mail.

Dado que outubro é o Mês Nacional de Prevenção ao Suicídio e além, Dr. Justin Baker, diretor clínico da Iniciativa de Redução de Suicídio e Trauma para Veteranos (STRIVE) na Universidade Estadual de Ohio, enfatiza a importância de se educar sobre o suicídio. Esse conhecimento é crucial para reduzir a própria probabilidade de suicídio e apoiar seus entes queridos.

De fato, a cada ano, mais de 720.000 pessoas ao redor do mundo perdem suas vidas por causa do suicídio, tornando-o a terceira causa de morte mais comum entre those com idades entre 15 e 29 anos.

Os pais são incentivados a discutir o suicídio com seus adolescentes da mesma forma que abordariam temas como sexo ou drogas.

“Existem métodos simples e comprovados para reduzir o risco de suicídio tanto para si mesmo quanto para seus entes queridos”, disse Baker, que também é professor assistente no departamento de psiquiatria e saúde comportamental na Universidade Estadual de Ohio, por e-mail.

Conhecer os cinco fatos a seguir sobre o suicídio pode ser benéfico.

1. Sinais de alerta podem ocorrer

Profissionais de saúde mental e pesquisadores ainda não conseguiram prever com precisão infalível quem é propenso a tentar o suicídio ou quando aquelas em risco o farão. Isso porque os estressores que podem desencadear o suicídio em uma pessoa não têm o mesmo efeito em outras. Além disso, nem sempre há uma duração estendida durante a qual alguém está suicida e exibindo comportamentos que indiquem a necessidade de ajuda.

No entanto, quando alguém está suicida e planejando por um período prolongado, pode exibir mudanças comportamentais ou emocionais. Essas modificações, bem como outros fatores de risco, podem incluir:

● Exibir comportamento incomum com objetos potencialmente letais, como armas de fogo ou pílulas

● Dar presentes queridos

● Alterações nos padrões de sono, seja excessivo ou insuficiente

● Retirar ou isolar-se

● Estar excessivamente intoxicado ou engajar-se em direção arriscada

● Discutir um desejo de morrer, seja por suicídio ou de outra forma

● Lutar para encontrar razões para viver

● Sentir-se um fardo, indesejado ou deslocado

● Sentir-se sem esperança

● Coping through abuso de substâncias

● História de trauma

● Experimentar transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia e transtornos de personalidade, especialmente quando não estão Receiving tratamento

● Ter uma história pessoal ou familiar de suicídio

● Fácil acesso a meios potencialmente letais

● Perda de interesse em hobbies ou escola.

2. Nem todos os que tentam o suicídio têm transtornos mentais

Um mito comum sobre o suicídio é que apenas aqueles com transtornos mentais têm pensamentos suicidas ou tentam o suicídio. No entanto, isso nem sempre é o caso. Muitos indivíduos que tentam ou perdem a vida por causa do suicídio não atendem aos critérios para transtornos mentais, de acordo com o psicólogo clínico Dr. Michael Roeske, que falou com a CNN em uma matéria anterior. Em vez disso, eles provavelmente estão lutando para suportar uma enxurrada de situações estressantes, como perda de emprego, sem-teto, infidelidade, trauma, problemas legais, doenças debilitantes ou outras crises.

3. Ajuda está disponível

Se você suspeitar que um ente querido pode estar em risco de suicídio, seja supportive e deliberado ao perguntar sobre seu bem-estar, aconselham os especialistas. Eles recomendam usar uma abordagem empática e narrativa - como fazer uma pergunta aberta como "Ei, notei que a vida ficou muito intensa nos últimos dias. Você gostaria de conversar sobre o que está acontecendo?"

Oiça atentamente, expresse gratidão pela sua abertura e ofereça-se para ajudar a resolver juntos, sem dar conselhos não solicitados ou encorajá-los com razões otimistas para viver. Mas se seu ente querido parecer estar em perigo mais imediato ou estiver no processo de tentar o suicídio, procure ajuda médica ou disque 911. Ou então, você pode ligar para a Linha de Vida Nacional de Prevenção ao Suicídio no 988 para se conectar com conselheiros experientes que podem ajudar você ou alguém que você conheça a lidar com pensamentos ou comportamentos suicidas.

Se você estiver lutando com pensamentos suicidas, procure ajuda profissional e compartilhe seus sentimentos com alguém em quem confia. A terapia e alguns medicamentos psiquiátricos, como antidepressivos, também podem ajudar na recuperação.

Além disso, "desenvolver um plano de resposta a crises, uma estratégia que as pessoas criam para identificar mecanismos de enfrentamento que podem empregar em uma crise, pode reduzir significativamente o risco de uma tentativa de suicídio", disse Baker.

4. Pessoas que tentam o suicídio não são egoístas

Às vezes, o suicídio é visto como um ato egoísta, mas essa perspectiva é mal informada e desrespeitosa. Aqueles que tentam ou perdem a vida por causa do suicídio frequentemente desejam aliviar sua dor ou se sentem um fardo. Muitos não veem outra alternativa. Portanto, "curto-prazo" pode ser um termo mais adequado, pois sua atenção se volta para a situação imediata, prejudicando sua capacidade de ver a imagem maior de seu passado, presente e futuro, explicou Roeske.

5. A maneira como você discute o suicídio é importante

Ignorar o suicídio como um tabu é um passo crítico para reduzir a stigma que impede algumas pessoas de procurar ajuda. No entanto, as palavras que escolhemos e a maneira como as expressamos também importam.

Muitos profissionais de saúde, estabelecimentos e meios de comunicação mudaram sua linguagem em relação a certas expressões prejudiciais, como rotular um suicídio como "cometido", devido à sua conotação de criminalidade e possível julgamento moral. O Dr. Jacek Debiec, professor assistente de psiquiatria na Universidade do Michigan, compartilhou essa perspectiva com a CNN em uma matéria anterior.

Designar uma tentativa de suicídio como "bem-sucedida" é problemático, pois tirar a própria vida não é um objetivo desejável. Utilizar a expressão "tentativa de suicídio frustrada" pode sugerir que a sobrevivência não é o resultado ideal ou implica deficiências no caráter ou na resiliência da pessoa que tentou suicídio. Tendo isso em mente, os especialistas recomendam o uso de expressões como "morreu por suicídio", "tentativa de suicídio fatal", "tirou a própria vida" ou "ele pôs fim à sua vida", ao discutir o suicídio.

Abreviaturas apropriadas para se referir a uma tentativa de suicídio não fatal incluem "tentativa de suicídio não fatal" ou apenas "tentativa de suicídio".

O uso de uma linguagem mais compassiva na discussão sobre o suicídio também pode fomentar a empatia e contribuir para o desenvolvimento de estratégias para minimizar o risco de suicídio, segundo esses especialistas.

A implementação de atividades de bem-estar regulares pode contribuir significativamente para a manutenção da boa saúde e a redução do risco de suicídio. Por exemplo, atividades como ioga, meditação e exercícios de mindfulness foram mostrados a reduzir o estresse e melhorar a saúde mental.

Além disso, concentrar-se na saúde geral, incluindo exercícios regulares, uma dieta equilibrada, sono adequado e consultas regulares, também pode ajudar a prevenir pensamentos suicidas. É essencial priorizar a saúde e o bem-estar como componentes-chave nas estratégias de prevenção do suicídio.

Leia também: