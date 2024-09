- Reconhecer sinais de pensamentos suicidas e reagir apropriadamente

Aproximadamente a cada 57 minutos, alguém na Alemanha sucumbe ao suicídio, o que equivale a mais de 9.000 indivíduos anualmente. Este número ultrapassa as fatalidades por acidentes de trânsito, drogas ilegais e crimes violentos combinados. Anualmente, há cerca de 100.000 a 150.000 tentativas de suicídio na Alemanha, com estimativas mundiais de cerca de 700.000 indivíduos.

Esses números são desanimadores. Há décadas, o suicídio permanece como uma das principais causas de morte entre as gerações mais jovens; no entanto, a sociedade ainda não implementou medidas de prevenção adequadas.

Há 19 anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) designou o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Desde então, uma campanha de conscientização em grande escala ocorre anualmente nessa data.

O Tabu dos Problemas de Saúde Mental

No entanto, um dia não é suficiente, segundo Amelie Schwierholz, líder do projeto da associação "Amigos pela Vida", que falou à stern: "O aspecto mais crucial para a prevenção do suicídio é quebrar o tabu em torno dos problemas de saúde mental."

Escolas são particularmente importantes nesse aspecto. "Há campanhas regulares de conscientização sobre álcool e drogas, mas o que acontece quando nossa psique sofre e como lidar com isso não é ensinado às crianças e jovens", diz a especialista.

A associação "Amigos pela Vida" tem se dedicado à saúde mental, depressão e suicídio entre jovens e adultos jovens desde 2001. Sua crença fundamental é de que a prevenção do suicídio pode ser alcançada através da disseminação de informações sobre sinais de alerta, disponibilidade de ajuda e opções de terapia.

Quando as Medidas de Prevenção Falham

Mesmo a Prof. Dr. Barbara Schneider, chefe do Serviço de Psiquiatria e Terapia da Clínica LVR em Colônia e responsável pelo Programa Nacional de Prevenção do Suicídio da Alemanha (NaSPro), está envolvida na busca por reduzir a taxa de suicídio. "Além da prevenção universal do suicídio, são necessárias abordagens específicas para grupos de risco e cuidados adequados para aqueles que já tentaram o suicídio."

Enquanto essas medidas são implementadas em toda a Alemanha, nem sempre são eficazes: segundo um estudo liderado pelo professor de psicologia Tobias Teismann, publicado na "Revista Alemã de Pesquisa em Saúde", 22,4% dos afetados tentam o suicídio novamente dentro de cinco anos.

A probabilidade de uma tentativa de suicídio bem-sucedida também varia de acordo com o gênero, de acordo com os dados. Os homens representam 75% dos suicídios, mas o número de tentativas de suicídio é significativamente maior entre as mulheres. "Uma das razões para isso é que os homens geralmente empregam métodos mais violentos e são menos propensos a ser resgatados", explica Amelie Schwierholz.

Pensamentos suicidas não são incomuns. De acordo com diversas pesquisas, cerca de 70 a 80% dos alemães já consideraram tomar a própria vida em algum momento. No entanto, "a meditação extensiva sobre a vida e a morte ainda não denota um risco imediato de suicídio", diz a psiquiatra Barbara Schneider. Mas se alguém perder o controle sobre os pensamentos suicidas ou eles se tornarem mais concretos, até mesmo formando planos de suicídio preliminares, é essencial buscar ajuda.

Assim como a depressão, quando se trata de pensamentos suicidas, se o sofrimento persistir por pelo menos 14 dias, é vital agir. Intrigantemente, a causa dos pensamentos suicidas muitas vezes advém da depressão. Cerca de 60% das pessoas que cometem suicídio tinham depressão grave antes de sua morte. Portanto, medidas preventivas são ainda mais cruciais.

No entanto, aqueles que são afetados muitas vezes enfrentam um desafio - a escassez significativa de vagas de terapia financiadas pelo seguro-saúde na Alemanha. Indivíduos e organizações na Alemanha vêm há muito tempo defendendo um aumento no número de vagas de psicoterapia, com o objetivo de facilitar o acesso à psicoterapia para aqueles que são afetados. "Atualmente, os pacientes às vezes têm que esperar meio ano para que sua terapia comece", diz Amelie Schwierholz de "Amigos pela Vida". "Um período durante o qual a condição pode piorar", ela acrescenta. Nesse aspecto, fica claro: "Quanto mais cedo aqueles que são afetados receberem ajuda, mais provável será que os suicídios possam ser evitados."

A psiquiatra Barbara Schneider, portanto, aconselha, durante uma entrevista com a stern, "[Para aqueles que precisam de ajuda urgente] recorrer a uma clínica ou linhas diretas, como o serviço de aconselhamento telefônico. Lá, pode-se receber ajuda rápida e de baixo custo até que a terapia a longo prazo se torne possível."

O que Ajuda com Pensamentos Suicidas

Quanto à ajuda para aqueles que são afetados, os dois especialistas concordam: conversar é a ferramenta mais valiosa. "Isso significa que, mesmo que você apenas suspeite que alguém tem pensamentos suicidas, sempre deve abordar o assunto - é claro, com tato adequado", diz Schneider.

As pessoas com pensamentos suicidas precisam de empatia e atenção aberta mais do que qualquer outra coisa. No entanto, muitos membros da família então optam por ficar em silêncio devido ao medo de não encontrar as palavras adequadas. Mas conversar sempre é a melhor opção. Isso afirma ao indivíduo afetado que eles não estão sozinhos.

Inicialmente, deve-se manter soluções concretas ou opções de solução de problemas para a pessoa afetada a si mesma. "Pois a outra pessoa na situação de emergência atual pode não ser capaz de aceitá-las", explica a psiquiatra Barbara Schneider. "É importante compreender que as pessoas com pensamentos suicidas só veem essa saída no momento e não o conjunto de possibilidades que outros na mesma situação poderiam ver."

Para aquelas pessoas que não estão familiarizadas com a ideação suicida, pode ser difícil compreender sua complexidade. Portanto, é crucial abordar conversas com aquelas que lutam com tais pensamentos de maneira não julgadora, dando devida atenção a suas emoções e perspectivas. Como Amelie Schwierholz coloca, "os pensamentos suicidas muitas vezes advêm de um sentimento de desespero esmagador." Se você estiver convencido de que a vida perdeu seu propósito e começou a elaborar planos de suicídio definitivos, é essencial se abrir com alguém e buscar ajuda.

Infelizmente, esses pensamentos podem ser desafiadores para outros detectar. Como Schwierholz sugere, mudanças no comportamento podem indicar tendências suicidas. "Indivíduos afetados podem dormir excessivamente ou pouco, comer muito pouco ou muito, e se envolver em ações autodestrutivas. Esses são sinais de sofrimento que merecem consideração séria."

Além disso, aqueles que tentam o suicídio frequentemente compartilham suas intenções antes de agir. Normalmente, é esse o caso. No entanto, há casos em que indivíduos se isolam. Nessas situações, como o psiquiatra Schneider explica, a maioria continua enviando sinais indiretos sobre seu sofrimento ou planos de suicídio. Eles podem exibir níveis incomuns de gratidão ou parecer contentes por fora, apesar de recentes episódios de depressão.

A Necessidade da Prevenção do Suicídio

Na Alemanha, anualmente, cerca de 9.000 indivíduos escolhem pôr fim à própria vida. Isso representa 9.000 mortes preveníveis em teoria. No entanto, a sociedade ainda enfrenta muitos desafios nessa área.

É por isso que o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio tem uma importância significativa. Ele serve como um lembrete de que cada vida é digna de ser lutada, mesmo quando nossas próprias vidas parecem vazias de significado. E quando tudo parece perdido, a ajuda sempre está ao alcance.

