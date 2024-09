- Recebeu um filho fora do vínculo matrimonial

Dave Grohl, o vocalista de 55 anos do Foo Fighters, apresentou recentemente sua nova filha, nascida fora de seu casamento. No Instagram, ele expressa sua intenção de ser um pai amoroso e prestativo para sua filha.

Grohl tem três filhas com sua esposa Jordyn Blum, uma produtora de TV de 48 anos e ex-modelo, com quem se casou em 2003. Em sua publicação no Instagram, ele enfatiza seu amor pela família e seus esforços para restaurar a fé e buscar o perdão deles. Ele menciona, "Agradecemos pela consideração com todas as crianças envolvidas enquanto avançamos juntos. Dave." Infelizmente, a publicação de Grohl não revela quem é a mãe da criança. Ele optou por desativar os comentários em sua publicação.

Aparição pública rara

A esposa de Grohl, Jordyn Blum, e suas três filhas, Violet Maye (18), Harper Willow (15) e Ophelia Saint (10), são raramente vistas juntas em eventos públicos. Em 2023, Blum fez uma aparição pública excepcional com sua família no Grammy Awards, onde foram fotografados no tapete vermelho. Fontes noticiosas também avistaram Blum e Grohl na área VIP do torneio de tênis de Wimbledon em julho de 2024, ao lado de várias outras personalidades famosas, como David Beckham (49).

Este não é o primeiro compromisso conjugal de Dave Grohl, que foi casado anteriormente com a fotógrafa Jennifer Leigh Youngblood de 1994 a 1997. As especulações da mídia sugerem que esse fim infeliz foi resultado de sua infidelidade.

Grohl atuou como baterista da banda de grunge Nirvana de 1990 a 1994, antes da trágica morte de Kurt Cobain (1967-1994) aos 27 anos. Depois, Grohl fundou o Foo Fighters, o que levou ao seu sucesso atual.

Dave Grohl também usa o Instagram para se comunicar com sua grande base de fãs, compartilhando regularmente atualizações sobre o Foo Fighters e seus outros projetos musicais. Apesar das especulações em andamento, Grohl continua a se concentrar em ser o melhor pai possível para todas as suas filhas.

Agora, como um homem com vários papéis - um músico renomado, um pai amoroso e um marido dedicado - Dave Grohl mantém sua vida pessoal em privado, usando o Instagram principalmente para exibir seus feitos profissionais e momentos da família.

