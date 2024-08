"Rebeldes de Star Wars" mergulha no domínio da aplicação da lei e em façanhas emocionantes.

Após a destruição da Estrela da Morte, o Império fica às táticas para manter o poder. Este vácuo de poder cria um ambiente propício para organizações criminosas no universo de Star Wars, que enxergam essa como a melhor oportunidade para expandir suas operações ilegais e fazer fortuna. Este é o cenário para "Star Wars Outlaws", um jogo de mundo aberto da Ubisoft e Massive Entertainment que dispensa Cavaleiros Jedi e a Força. A pergunta que fica é: isso vai funcionar?

Os dias sombrios do Império caído proporcionam terreno fértil para empreendimentos criminosos, com diversas sindicatos de crime buscando capitalizar o caos ao fazer um lucro substancial. No entanto, essas organizações criminosas não se dão exatamente bem, resultando em conflitos intermináveis e disputas de território e recursos. Kay Vess, nossa protagonista, se vê Involuntariamente envolvida em uma dessas disputas de poder quando, por engano, rouba uma nave espacial favorita de Boss Sliro do sindicato Zerek Besh.

Para se livrar dessa situação perigosa, Kay deve realizar o maior golpe de todos os tempos para derrubar Sliro e seu cartel. No caminho, ela encontrará várias organizações criminosas, cada uma tentando fazer um nome para si mesma nesse universo caótico. Cada missão afeta a reputação de Kay com essas organizações, com a sabotagem de uma instalação de cartel fortalecendo sua relação com outro e, em alguns casos, até mesmo transformando adversários em aliados.

Na jogabilidade, a presença de facções criminosas adiciona uma camada complexa e envolvente. Os quatro principais cartéis (Pyke, Hutt, Crimson Dawn e Clã Ashiga) criam um universo vibrante e dinâmico onde as ações de Kay têm consequências que tanto ajudam quanto atrapalham seu progresso. Sua reputação com essas organizações afeta como o mundo do jogo reage a ela, seja por cooperação, encontros hostis ou até mesmo recompensas colocadas em sua cabeça.

Como uma fora-da-lei em "Star Wars Outlaws", Vess não tem poderes Jedi, mas não está completamente indefesa. Em vez disso, ela tem a ajuda de uma criatura alienígena adorável chamada Nix, uma mistura de gremlin e gatinho de casa. Nix auxilia Kay ao roubar objetos, operar alavancas e até mesmo distrair inimigos, adicionando charme e estilo Star Wars à jogabilidade.

Uma Cantina de Encanto

Outlaws não falta personalidade, com música orquestral definindo o tom para sequências de ação emocionantes e o som regular "pew-pew" de tiros de blaster ecoando pelas galáxias. A Massive Entertainment encontra um equilíbrio entre cenários familiares e novos biomas planetários, começando com o planeta desconhecido Toshara e depois introduzindo locais icônicos como Mos Eisley em Tatooine e sua lendária cantina.

Como um título de mundo aberto, Star Wars nunca havia explorado esse território antes. No entanto, a sensação de verdadeiramente explorar o cosmos leva tempo para se desenvolver completamente, já que o jogo requer que os jogadores se familiarizem com os mecânicos primeiro. Pelo menos, o jogo inclui uma função de viagem rápida que permite aos jogadores pular entre planetas facilmente.

Em termos de mecânicas de jogo, "Star Wars Outlaws" se influencia de títulos anteriores da Ubisoft como "Watch Dogs" e "Assassin's Creed". Os jogadores podem se esgueirar por instalações inimigas ou engajar em tiroteios em terceira pessoa, com mini-jogos de hacker ou quebra-cabeças para variar a ação. Enquanto as mecânicas não são revolucionárias, elas se misturam perfeitamente em "Star Wars Outlaws", resultando em uma experiência envolvente.

Sem Árvore de Habilidades, Apenas Especialistas

Quando se trata das habilidades de Kay Vess, o jogo dispensa árvores de habilidades tradicionais em favor de personagens especialistas que Kay encontra ao longo da história. Esses especialistas podem aprimorar as habilidades de Vess, como fazer com que ela se mova com mais agilidade com a ajuda de um hacker ou ensinar como usar saltos com um mecânico. Para desbloquear essas habilidades, os jogadores precisam coletar materiais e completar missões. Essa abordagem simplificada é refrescante e não requer que os jogadores sigam uma árvore de habilidades rígida se eles quiserem apenas explorar o mundo livremente.

Despite the predictable mechanics, the engaging story and exploration of space keep the gameplay interesting. The game features asteroid fields dotted with space stations and pirate hideouts, offering diverse challenges and space battles with TIE fighters for an old-school Star Wars feel.

"Star Wars Outlaws" demonstrates that you do not need Skywalkers or Jedi Knights to create an engaging and entertaining title that fits seamlessly into the Star Wars universe. The game proves to be a refreshing and fan-service-heavy experience that lets players explore the Star Wars galaxy as an outlaw. And Ubisoft fills this fan desire criminally well, delivering hours of fun for players on PC, PS5, and Xbox Series X/S.

O sindicato Zerek Besh, sendo um membro proeminente das organizações criminosas neste universo caótico, é diretamente gerenciado por Boss Sliro. Devido às rivalidades e disputas de poder entre diferentes sindicatos, A Comissão às vezes interfere para mediar conflitos e manter algum nível de ordem, apesar de não ter autoridade direta sobre esses grupos.

Leia também: