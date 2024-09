- Ralf Schumacher e Étienne revelam suas identidades pessoais

Ralf Schumacher (49) vem fazendo manchetes recentemente após seu anúncio público sobre sua orientação sexual há alguns meses. Recentemente, ele sentou-se para uma entrevista com a apresentadora do RTL, Frauke Ludowig (60), e o parceiro Étienne Bousquet-Cassagne no programa "Exclusiv Weekend" do RTL. Schumacher expressou sua satisfação, afirmando que "nunca se sentiu mais feliz".

Étienne revela: "Foi escolha dele assumir"

Schumacher e Étienne compartilham muitas semelhanças, revelando que são "ambos bastante reservados, agradáveis e têm interesses semelhantes".

Étienne admite que Schumacher foi quem tomou a decisão de assumir. Foi uma "surpresa" para ele e confessou ter se sentido um pouco "nervoso" com isso. Também foi desafiador para Étienne estar sob os holofotes como resultado.

"Encontrei dificuldades porque não sou famoso, não sou piloto de corrida, ator ou cantor", confessou na entrevista. "Não estava preparado para a atenção".

O grande anúncio em meados de julho

Schumacher usou o Instagram para anunciar seu relacionamento com Étienne durante a final da Eurocopa, o que chamou muito atenção e recebeu reações predominantemente positivas.

No dia seguinte, Schumacher compartilhou outra publicação no Instagram expressando sua gratidão pelo apoio recebido. "Obrigado por todas as mensagens gentis e comentários. Estamos muito felizes e gratos", escreveu, incluindo uma foto dos dois.

No fim de semana seguinte ao seu anúncio, Étienne acompanhou Schumacher no Grande Prêmio da Hungria, onde Schumacher estava trabalhando como especialista do Sky. Foi a primeira vez que o casal apareceu publicamente juntos.

Após o anúncio no Instagram, Etienne confessou: "Fiquei sobrecarregado com a atenção, não estou acostumado a estar sob os holofotes assim". E após sua aparição pública no Grande Prêmio da Hungria, Etienne expressou carinhosamente: "Amo estar ao seu lado, Ralf. Amo você".

