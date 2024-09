Rachel Zoe e Rodger Berman declaram o fim de 33 anos de parceria.

Famoso estilista de moda Rachel Zoe e seu parceiro Rodger Berman anunciaram sua decisão de seguir caminhos separados após passarem 33 anos juntos, 26 dos quais casados.

Zoe usou sua plataforma de mídia social verificada para divulgar a notícia.

"Após 33 anos juntos e 26 anos de casamento, Rodger e eu decidimos que é hora de seguir em frente", declarou o anúncio. "Estamos muito orgulhosos da família maravilhosa que construímos e das incontáveis boas lembranças que compartilhamos."

Zoe, de 53 anos, e Berman, de 55, são pais orgulhosos dos filhos Skyler, de 13 anos, e Kaius, de 10. De acordo com o anúncio, seus filhos serão sua principal prioridade a partir de agora.

"Nossos filhos sempre foram, e continuarão sendo, nossa principal prioridade", acrescentou a declaração. "Estamos dedicados a criar nossos filhos juntos e a trabalhar em harmonia nas diversas empresas que gerenciamos juntos."

O casal pediu privacidade para sua família enquanto eles entram em uma nova fase de suas vidas.

Eles foram destaque no reality show "The Rachel Zoe Project", que foi ao ar no Bravo de 2008 a 2013. Dois anos depois, eles apareceram no programa "Fashionably Late with Rachel Zoe" do Lifetime.

"Rachel compartilhou a notícia de sua separação em sua plataforma de mídia social muito popular, frequentemente usada para compartilhar atualizações de moda e entretenimento."

"Apesar de sua decisão de seguir caminhos separados, eles continuam a priorizar seu amor compartilhado pelo entretenimento, frequentemente colaborando em projetos e eventos dentro de suas empreitadas empresariais."

