Rachel McAdams revela por que razão não participou no anúncio de reunião de "Mean Girls

Numa entrevista à Variety, a atriz partilhou o motivo pelo qual não apareceu no anúncio do Walmart Black Friday que reuniu vários colegas de "Mean Girls", incluindo Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Daniel Franzese e Rajiv Surendra.

"Não sei; acho que não estava muito entusiasmada com a ideia de fazer um anúncio, se estou a ser totalmente honesta", disse McAdams. "Um filme pareceu-me fantástico, mas nunca fiz anúncios publicitários e não me pareceu que fosse a minha praia."

Não que McAdams, que interpretou Regina George no filme de 2004, fosse contra estar com seus colegas de elenco.

"Além disso... eu não sabia que todos estavam fazendo isso", acrescentou McAdams. Claro que adoraria fazer parte de uma reunião de "Mean Girls" e estar com as minhas plásticas, mas descobri isso mais tarde."

O anúncio recriou algumas das cenas mais emblemáticas do filme de Tina Fey, ao revisitar o espetáculo de talentos de inverno da North Shore High School e outros momentos do filme.

Lohan há muito que manifestou interesse em protagonizar uma sequela de "Mean Girls" e partilhou a sua alegria por se reunir com os seus antigos colegas de elenco.

"Foi tão bom estarmos juntos de novo depois de todos estes anos", disse ela à People no mês passado. "Foi ótimo estar com toda a gente".

O filme musical "Mean Girls" vai apresentar ao mundo um grupo de novos actores a interpretar os papéis. O filme chega aos cinemas em janeiro.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com