Quem é a dupla de sintetizadores japoneses que liderou a lista do Google de 2023 das músicas mais procuradas?

Mas, de acordo com o relatório anual Year in Search da Google, foi uma dupla de sintetizadores japoneses que realmente despertou a curiosidade dos amantes da música a nível mundial em 2023.

Numa era em que o K-pop tem estado na vanguarda das exportações musicais da Ásia durante anos, Yoasobi - que combina faixas de sintetizador cativantes com espectáculos ao vivo eléctricos e tradição de anime - está a liderar um renascimento do J-pop.

A sua canção "Idol (アイドル)" foi apresentada numa das maiores séries de anime do ano, "Oshi no ko", e desencadeou uma tendência de dança no TikTok japonês, levando-a ao topo da lista anual da Google na categoria de canções globais.

As canções não são necessariamente as "mais procuradas" no Google. Mas a lista identifica os pedidos de pesquisa que registaram picos de tráfego elevados durante um período prolongado em relação ao ano anterior e, por conseguinte, oferece uma janela para os tópicos que se tornaram zeitgeists.

É o segundo ano consecutivo que um artista asiático encabeça a lista global, depois de a cantora indonésia Keisya Levronka ter liderado a categoria de canções de 2022.

Formado durante a pandemia de coronavírus como um projeto de estúdio e liderado pelo vocalista Ikura e pelo produtor Ayase, Yoasobi é conhecido por canções inspiradas em contos.

O seu primeiro single, "Yoru ni Kakeru", é baseado num conto original de Mayo Hoshino, intitulado "Thanatos no yuuwaku" (Tentação de Thanatos), sobre um jovem que se apaixona por uma mulher que tenta repetidamente o suicídio.

"Yoru ni Kakeru" esteve no topo da lista Hot 100 da Billboard Japan durante seis semanas não consecutivas e tornou-se a primeira canção a receber um certificado de diamante de streaming da Recording Industry Association of Japan, reconhecendo que a canção tinha sido transmitida pelo menos 500 milhões de vezes.

Os seus espectáculos ao vivo, apoiados por uma banda, são notórios pela utilização desenfreada de lasers e projecções digitais vertiginosas.

Dois outros artistas da Ásia entraram na lista dos 10 melhores da Google na categoria de canções globais.

A Yoasobi juntou-se o grupo feminino de K-pop Fifty-Fifty, cuja canção de estreia em coreano-inglês "Cupid" foi a quinta canção mais pesquisada.

A canção ganhou proeminência mundial em parte devido à sua versão "Twin", gravada inteiramente em inglês. Fifty-Fifty, lançado apenas no ano passado, tornou-se o grupo K-pop mais rápido a entrar na tabela Billboard Hot 100 dos Estados Unidos com "Cupid".

O single "Seven" do antigo cantor dos BTS, Jung Kook, com a participação do rapper americano Latto, completou a representação asiática na lista, em 10.

Lançado depois de a popular boy band coreana ter anunciado que se iria concentrar em projectos individuais, "Seven" estreou-se no topo da Billboard Hot 100 e da Global 200 dos EUA, tornando-se a canção mais rápida a atingir mil milhões de streams no Spotify.

Havia também uma versão com letras mais explicitamente sexuais, algo raro no mundo tradicionalmente mais conservador do K-pop, o que contribuiu para o fator de choque da faixa e para a sua viralidade na Internet.

Atrás de "Idol", de Yoasobi, no segundo lugar global, ficou a polémica faixa "Try That in a Small Town", de Jason Aldean, e "BZRP Music Sessions #53", a faixa viral de Shakira dirigida ao seu ex Gerard Piqué.

Outras canções que lideram as tendências de pesquisa em 2023 incluem "Rich Men North of Richmond", em 8º lugar. O lamento de Oliver Anthony sobre a classe trabalhadora e a raiva contra a elite política de Washington tornou-se a primeira canção de um artista sem historial nas tabelas a alcançar o primeiro lugar na Billboard.

Fonte: edition.cnn.com