Quando as crianças pequenas testam positivo para a Covid-19 e outro vírus respiratório, a sua doença pode ser muito mais grave, sugere um novo estudo

Entre as crianças hospitalizadas com menos de 5 anos, o teste positivo para a Covid-19 e para outro vírus respiratório ao mesmo tempo está associado a cerca de duas vezes mais probabilidades de doença respiratória grave do que aquelas que testaram negativo para outros vírus, de acordo com o estudo publicado na quarta-feira na revista Pediatrics.

O estudo surge no meio de uma época difícil de vírus respiratórios, incluindo RSV, gripe, Covid-19 e outros vírus que sobrecarregaram os hospitais pediátricos. Os resultados demonstram o impacto que os vírus respiratórios têm nos hospitais pediátricos e como a "vigilância contínua" da circulação da Covid-19 e de outras doenças pode ajudar a prever futuros surtos de hospitalizações, escreveram os investigadores, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA e de várias universidades e departamentos de saúde dos Estados Unidos.

Cuidar de crianças pequenas com doenças respiratórias que se sobrepunham foi algo que Jenevieve Silva experimentou em primeira mão durante a pandemia de Covid-19.

"O auge das doenças foi de setembro a meados de novembro, quando a nossa família não conseguia descansar", disse.

A mãe de oito filhos, que vive em San Jose, na Califórnia, disse que os seus gémeos em idade pré-escolar "têm sido atacados por vírus" desde que começaram a frequentar a pré-escola em maio de 2021.

Em outubro passado, os gémeos de Silva testaram positivo para a Covid-19 e depois desenvolveram o que o pediatra suspeitou ser outra infeção viral respiratória, possivelmente o vírus sincicial respiratório ou VSR, por volta da mesma altura.

"Com base no que a pediatra nos disse, ela disse: 'Acredito muito que eles tiveram esses vírus sobrepostos'", disse Silva, acrescentando que os sintomas dos meninos incluíam falta de ar, tosse, fadiga e febre, com um gêmeo tendo uma febre de 105 graus por quatro dias seguidos.

Banhos quentes e massagens com Vicks VapoRub nas costas e no peito ajudaram a aliviar as dores, mas ver os seus filhos a lutar contra estas doenças respiratórias foi "brutal", disse Silva.

"Tinham um aspeto tão frágil - pareciam doentes, como se fosse algo mais profundo do que simples viroses consecutivas", disse. "Foi um inferno. Quer dizer, foi mesmo muito mau".

Não posso ser a única mãe a lidar com vírus atrás de vírus

Os rapazes recuperaram e estão atualmente "muito bem" e ganharam peso de forma saudável, disse Silva, mas preocupa-a que tenham desenvolvido asma na sequência das suas doenças.

Desde outubro, quando tiveram a sobreposição de vírus, "o médico disse agora que parece que isso pode ter desencadeado asma neles. Por isso, agora, desde então, quando se constipam, têm sintomas de asma - episódios violentos de tosse e, por vezes, de vómitos", diz Silva.

"Não posso ser a única mãe a lidar com vírus atrás de vírus", disse, acrescentando que, para outros pais, tem uma mensagem de esperança: "Sejam pacientes. Ouçam o vosso médico".

O novo estudo incluiu dados de 4.372 crianças que foram hospitalizadas com Covid-19. Entre as que foram testadas para outros vírus respiratórios, 21% tiveram uma codetecção, o que significa que outro vírus respiratório também foi detectado nos resultados dos testes. Os dados vieram da rede de vigilância de hospitalização Covid-19 dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, chamada COVID-NET, com dados de 14 estados.

Os investigadores observaram que se concentraram na co-deteção e não na co-infeção, uma vez que os testes não mostrariam necessariamente que uma criança estava ativamente infetada com ambos os vírus só porque o teste era positivo.

De um modo geral, "este estudo concluiu que as co-detecções de vírus respiratórios eram raras no primeiro ano da pandemia, as co-detecções de RSV e rinovírus ou enterovírus aumentaram durante o período Delta-predominante e as co-detecções de gripe foram pouco frequentes durante os primeiros 2 anos da pandemia", escreveram os investigadores no seu estudo.

Os dados também mostraram que as crianças com co-detecções tinham mais probabilidades de ter menos de 5 anos, de receber mais oxigénio e de ser admitidas na unidade de cuidados intensivos. Não foram observadas associações significativas entre as crianças com 5 anos ou mais.

Especificamente para crianças com menos de 2 anos, o teste positivo para o vírus sincicial respiratório ou RSV durante a Covid-19 foi significativamente associado a doença grave.

É necessária mais investigação sobre o impacto exato que dois vírus respiratórios podem ter simultaneamente no corpo, disse o Dr. William Schaffner, professor da Divisão de Doenças Infecciosas do Centro Médico da Universidade de Vanderbilt e diretor médico da Fundação Nacional para as Doenças Infecciosas, que não esteve envolvido no novo estudo.

"Mas pensamos que o facto de sermos atacados por dois vírus, especialmente se tivermos menos de cinco anos de idade, foi claramente demonstrado por este estudo, tende a tornar a nossa doença mais grave, com maior probabilidade de ser prolongada no hospital, com maior probabilidade de ser na unidade de cuidados intensivos pediátricos", disse Schaffner. "E, claramente, o facto de os pulmões, a garganta e o corpo - geralmente o sistema imunitário - serem atacados por dois vírus em simultâneo pode, compreensivelmente, fazer com que algumas crianças fiquem mais gravemente doentes."

A pandemia ensinou-nos o quão contagiosos são estes vírus

O Dr. Asuncion Mejias, professor associado de doenças infecciosas pediátricas no Nationwide Children's Hospital, disse que as crianças hospitalizadas que ela tratou para Covid-19 e codetecções de outros vírus respiratórios geralmente requerem maior suporte de oxigênio e tratamento na unidade de terapia intensiva.

"O Covid é um vírus muito pró-inflamatório, por isso enfraquece realmente a resposta imunitária", disse Mejias. "E quando você ainda não se recuperou e recebe um segundo golpe, neste caso, RSV ou rinovírus, você desenvolve uma doença mais grave.

De um modo geral, Schaffner disse que os resultados deste novo estudo são mais uma razão pela qual continua a ser importante garantir que as crianças estejam actualizadas com as suas vacinas contra a Covid-19, bem como vacinadas contra a gripe.

Mejias concordou, sublinhando a importância de práticas seguras para evitar a propagação de vírus a crianças demasiado jovens para serem vacinadas.

"A pandemia ensinou-nos como estes vírus são contagiosos", disse Mejias sobre os agentes patogénicos respiratórios.

"Se alguém estiver doente, tente evitar o contacto", disse. "Estes vírus não são apenas transmitidos pela saliva e secreções, mas também pelas mãos. Podem sobreviver nas mãos durante mais de 30 minutos. Assim, se tocarmos na boca e depois tocarmos num bebé, este pode auto-inocular o vírus e ficar infetado. Por isso, lavar as mãos e todas estas medidas são muito importantes".

