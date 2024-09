- Qualcomm está atrás da Intel e da Apple na competição feroz

Qualcomm elevou seu jogo na IFA, desafiando a Intel e a Apple com versões mais acessíveis de seus chips Snapdragon X série. Isso permite que fabricantes de PCs como Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e Samsung ofereçam laptops de ponta com AI ("Copilot+") por menos de €1.000.

Intel, com o objetivo de recuperar terreno perdido no mercado de PCs, anunciou seu plano para uma nova geração de chip. O sistema processador Core Ultra 200V, muito aguardado, afirmou ser mais potente e eficiente em energia do que os chips da Qualcomm e da AMD.

O CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, apresentou quatro novos sistemas processador. Esses modelos têm menos núcleos do que as opções premium. A série Snapdragon-X-Plus possui 8 ou 10 núcleos no processador principal. Dois dos sistemas de 8 núcleos também sofreram uma redução no desempenho gráfico para reduzir custos. No entanto, os novos chips lançados são ditos corresponder aos mais caros (Snapdragon Elite) em termos de desempenho de AI.

Excelente Vida Útil da Bateria

Amon prometeu excelente vida útil da bateria para laptops equipados com chips Snapdragon, já que eles produzem significativamente menos calor, tornando os dispositivos mais silenciosos para executar.

O sucesso recente da Qualcomm no mercado de chips aumentou a pressão sobre a pioneira Intel no negócio de PCs. Quando a Microsoft apresentou uma nova categoria de computador focada em AI chamada "Copilot+ PC", somente chips Qualcomm foram inicialmente utilizados. Anúncios de produtos esperados da Lenovo e de outros fabricantes de laptops utilizando sistemas Qualcomm estão por vir na IFA. No entanto, laptops com chips Intel também são esperados.

Apple, operando fora do ecossistema Windows, vem usando seus sistemas de chip personalizados baseados na arquitetura Arm em seus Macs em vez de processadores Intel há anos.

A HP é uma das fabricantes de PCs que agora podem oferecer laptops de ponta com AI a preços acessíveis, graças às versões mais econômicas da série Snapdragon X da Qualcomm. Com o lançamento da série Snapdragon-X-Plus, a HP agora pode oferecer laptops com esses chips eficientes em energia, prometendo excelente vida útil da bateria e operação silenciosa.

Leia também: