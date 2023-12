Qual é o pão mais saudável para comer?

Sabe tão bem, mas muitas vezes recebemos mensagens de que, do ponto de vista nutricional, é tão mau. Há dietas inteiras centradas em cortar o pão e outros hidratos de carbono e envergonhar as pessoas que os comem, disse Natalie Mokari, uma dietista de Charlotte, na Carolina do Norte.

"Vejo muitos clientes que acham que não devem comer pão, o que é triste para mim porque o pão é uma grande fonte de grãos integrais", disse ela.

Sim, é verdade: o pão pode fazer parte de uma dieta equilibrada, e os hidratos de carbono são cruciais para uma boa saúde, disse ela.

Podeser uma boa ideia obter duas a três porções diárias de cereais integrais, que podem ser encontrados no pão, uma vez que podem prevenir a diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares e os cancros colorrectal, pancreático e gástrico, de acordo com um estudo de 2017.

"Precisamos de hidratos de carbono para funcionar", disse Mokari. "Os hidratos de carbono são alimentos para o cérebro. Se você notar, sempre que não tem carboidratos, você se sente realmente lento, você pode ter névoa cerebral, você simplesmente não tem tanta energia.

Se procura o pão mais saudável, há muitos factores a ter em conta, como o tipo de pão que compra, o que come com ele e o equilíbrio da sua relação com ele, afirma Mokari.

Os pães de trigo, branco e de massa fermentada são saudáveis?

Há algum tipo de pão que seja mais nutritivo do que os outros? Depende do que se está à procura.

"É importante definir os seus objectivos de saúde", disse Steph Grasso, nutricionista e criadora do TikTok em Washington, DC. "O que é que saudável significa?

Os pães de trigo oferecem mais vitaminas, grãos integrais e fibras, e têm menos impacto negativo no açúcar no sangue, o que pode ser útil para pessoas que têm resistência à insulina, disse Mokari.

Mas algumas pessoas têm uma forte preferência pelo pão branco e, para elas, Mokari diz para irem em frente.

"Se o decompusermos e colocarmos os rótulos lado a lado, não são assim tão diferentes", afirma.

Para aqueles que se preocupam com a saúde intestinal ou que querem capturar o sabor do pão branco sem o mesmo nível de refinação, ela sugeriu experimentar o sourdough.

O sourdough é fermentado, um processo que pode ser útil para os microbiomas intestinais, e se o que você tem é realmente sourdough de fermentação lenta, você pode ser capaz de digerir o glúten mais facilmente.

Para além do tipo de pão, Mokari recomendou que se analisasse a forma como é feito. Procure ingredientes simples, como farinha, água, sal e fermento, disse ela, especialmente porque é fácil introduzir níveis mais elevados de açúcar e sódio nos produtos de panificação.

Se procura mais fibra, os cereais integrais são o caminho a seguir, disse Grasso. Para evitar rótulos enganadores, verifique a lista de ingredientes - a primeira palavra deve ser "inteiro" se for realmente pão integral, acrescentou.

Para um pouco mais de fibra, procure pão com sementes na crosta, disse Grasso.

E, se possível, comprar em padarias locais pode ajudá-lo a encontrar pão fresco e de boa qualidade com ingredientes simples, aconselhou.

E os pães de dieta ou com baixo teor de hidratos de carbono? Mokari não é um fã. Normalmente, têm mais ingredientes adicionados e desnecessários para os tornar mais saborosos, disse ela.

"Mas eu respeito a vontade das pessoas se elas realmente sentirem que o baixo teor de carboidratos é melhor para elas", disse ela.

Adicione gorduras e proteínas saudáveis ao seu pão

Raramente as pessoas comem apenas pão, por isso é importante pensar na nutrição de toda a refeição.

Se está preocupado com o açúcar no sangue, o pão pode fazer parte de uma refeição equilibrada se adicionar gorduras e proteínas saudáveis, disse Mokari.

Os hidratos de carbono, como os presentes no pão, podem dar-nos uma dose rápida de energia, que se desvanece quando ingeridos isoladamente, mas a adição de proteínas e gorduras ajuda a manter o ritmo, afirma Grasso.

"Quer se trate de pão integral ou de pão branco, vou encorajar alguém a ter sempre uma proteína e uma gordura a acompanhar", acrescentou Mokari.

Por exemplo, se estiver a preparar o pequeno-almoço, experimente emparelhar a torrada com ovos, abacate ou manteiga de amendoim, acrescentou.

Para o almoço, as sanduíches são subestimadas pela sua capacidade de combinar proteínas, produtos hortícolas, gorduras saudáveis e hidratos de carbono, disse Grasso. E se ela estiver a comer uma grande salada com proteínas ao jantar, certifica-se sempre de que tem hidratos de carbono, como um pedaço de pão, para acompanhar.

"É uma questão de equilíbrio", disse Grasso. "No final do dia, vai dar-nos energia - vai fazer-nos sentir bem."

Existem opções de pão acessíveis

Ainda mais do que encontrar o melhor rótulo de ingredientes, é importante saber o que funciona para si, disse Grasso.

Os pães podem variar muito de preço, mas pode encontrar algo que o alimente igualmente bem, independentemente do seu orçamento, disse ela.

"O facto de ser sofisticado não significa que seja sempre melhor", disse Grasso.

E se gosta de pão, coma-o de uma forma que lhe dê prazer, porque restringir-se severamente dos alimentos de que gosta pode sair pela culatra - e não é uma forma muito feliz de viver, disse ela.

"Assim como qualquer coisa, quanto mais você restringir, mais você vai querer, então mantenha-o na mistura", disse Mokari.

Pode haver alguma ansiedade em torno de alimentos ricos em hidratos de carbono, como o pão, porque a cultura da dieta fez com que muitas pessoas pensassem que isso faz com que as pessoas ganhem peso, disse Grasso. Mas os hidratos de carbono têm um objetivo importante e, sem eles, pode acabar por se sentir lento e irritável, acrescentou.

"Retirar o estigma do pão e dos outros alimentos com hidratos de carbono que foram demonizados e incluí-los como parte de uma dieta equilibrada", disse Mokari.

"Só temos de tratar bem o nosso corpo", disse Grasso. "É mais saudável ter uma mentalidade não restritiva e equilibrá-la ao longo do dia."

