Após apenas dois episódios, "Celebridade Summer House" na RTL+ está gerando muito debate. Seja sobre dietas à base de plantas ou alegações de, digamos, "serviços adultos" - Verena e Axel de "Ditt & Datt & Dittrich" estão compartilhando suas opiniões sobre o reality show explosivo em Bocholt.

Os primeiros episódios já estabeleceram o tom para uma temporada acalorada. Agora ficou claro que o duo de Tessa Bergmeier e Jakob Morgenstern corre perigo de ser eliminado. A própria nomeação conta uma história: um impressionante sete pares votaram contra eles. Após o apelo apaixonado de Tessa sobre a conduta questionável de seus colegas de casa, a situação muda: ela culpa Sarah Kern e Tobias Pankow, o "Matador de Cervos". Mas então vem a reviravolta inesperada: a RTL anuncia um desafio entre os pares nomeados, cujo resultado determinará quem realmente terá que deixar a vila.

Mais uma vez, Verena e Axel se divertiram analisando as celebridades e suas trapalhadas. Quem sairá vitorioso do caos do paraíso rústico? As lágrimas de Emma são merecidas? E Sam Dylan não é uma semelhança assustadora com a manipuladora Alexis Carrington de "Dinastia"? Fique atento para mais revelações sensacionais e pontos de vista contraditórios sobre os acontecimentos na casa de fazenda mais amada da Alemanha - agora no podcast ntv "Ditt & Datt & Dittrich"!

O reality show controverso "Celebridade Summer House" continua a dominar as conversas, com segmentos em "Ditt & Datt & Dittrich" discutindo as trapalhadas das celebridades ao redor da televisão. Está claro que os espectadores estão muito envolvidos com o programa, sintonizando todas as semanas para ver a trama se desenrolar.

