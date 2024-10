Procurando uma piada divertida envolvendo brilho

Com o estreia de "Onde está Wanda", a primeira série alemã do Apple TV+ estrelada por Heike Makatsch e Axel Stein, os pais procuram pela filha desaparecida. A série, ambientada em uma cidade alemã, utiliza vigilância comunitária para desvendar potenciais suspeitos. Apesar de ser anunciada como uma "Comédia Negra", ela não desperta interesse.

Na minissérie alemã "Onde está Wanda", agora disponível no Apple TV+, os espectadores são levados a esperar algo extraordinário. Infelizmente, isso não acontece. Ambientada na cidade fictícia de Sundersheim, a história se desenrola durante o festival de Nuppelwokken, no qual jovens mulheres supostamente são sequestradas por um monstro da floresta local. Durante essa celebração, a adolescente Wanda Klatt (Lea Drinda) desaparece, e os esforços da polícia para encontrá-la são em vão. Meses depois, Carlotta (Heike Makatsch) e Dedo (Axel Stein), com o apoio do filho tecnológico Ole (Leo Simon), iniciam sua própria investigação para encontrar Wanda, utilizando vigilância nas casas dos vizinhos.

...seja submetida a escrutínio...

Enquanto investigam pistas, os Klatts suspeitam que Wanda está presa em suas redondezas por um vizinho. Eles se disfarçam de testadores de detectores de fumaça de laranja e instalam secretamente câmeras. Em casa, uma ampla gama de telas permite que eles monitorem as atividades de seus vizinhos, tanto criminosas quanto peculiares. A história é narrada por Wanda, com promessas esperançosas que não correspondem às expectativas.

Como uma "Comédia Negra", a mistura complexa de diálogos engraçados, momentos peculiares e drama do desaparecimento de uma criança falha em cativar. Embora a Apple tenha investido consideravelmente nessa série, sua produção brilhante não pode compensar as numerous inconsistências lógicas, piadas sem graça e diálogos insípidos. Por exemplo, é provável que os pais da menina desaparecida, apenas vestindo macacões e bonés coloridos, possam passar despercebidos por toda a cidade?

Crítica de Mídia, Comentário Social ou Grotesco?

A dúvida persiste - "Onde está Wanda" é para ser crítica de mídia, comentário social ou uma interpretação artística? A sobreposição diverge da consistência, deixando seu público confuso. Algumas aparições estelares de Palina Rojinski como uma dona de casa provincial e Devid Striesow com bigode proporcionam entretenimento breve, enquanto outros atores famosos como Nilam Farooq, Nikeata Thompson, Joachim Kröl e Kostja Ullmann apoiam o elenco. No entanto, mesmo as talentosas atuações de todos os atores não acrescentam substancialmente dimensionalidade aos seus personagens, especialmente Carlotta, Dedo e Ole. A série sugere debatidamente tanto seus temas recorrentes quanto sua mensagem deveriam ter gerado mais complexidade tanto no roteiro quanto no desenvolvimento do personagem.

"Onde está Wanda" tem uma sólida pedigree por trás das cenas, com Christian Ditter, Tobi Baumann e Facundo Scalerandi na direção. Eles têm um histórico de séries de sucesso que emocionam os espectadores, incluindo "Biohackers", "Faking Hitler" e "Como Vender Drogas Online (Rápido)". O roteirista Oliver Lansley vem da cena de humor aclamada no Reino Unido, mas sua contribuição não se traduz no mesmo sucesso em "Onde está Wanda". A série foi concebida pelo renomado diretor Zoltan Spirandell, o que levanta uma pergunta crucial para os criadores: por que eles erraram e criaram mais um ponto baixo do que um ponto alto no mercado de séries alemãs? É decepcionante saber que tanto potencial, desenvolvido para o Apple TV+, foi desperdiçado. Os dois primeiros episódios de "Onde está Wanda" já estão disponíveis para visualização, com novos episódios estreando semanalmente.

Apesar de sua disponibilidade na plataforma de streaming Apple TV+, a série de "Comédia Negra" "Onde está Wanda" continua a lutar para cativar o público. Em uma tentativa de encontrar pistas sobre a filha desaparecida Wanda, os Klatts recorrem à instalação secreta de câmeras nas casas dos vizinhos, permitindo que eles monitorem atividades tanto suspeitas quanto peculiares.

Na busca por respostas, os críticos questionam se "Onde está Wanda" serve como crítica de mídia, comentário social ou uma interpretação artística. Apesar de seu elenco talentoso e diretores conhecidos, a série não atinge as expectativas devido a inconsistências lógicas e diálogos sem graça.

Leia também: