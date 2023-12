Primeiros casos americanos de micose resistente ao tratamento detectados em doentes da cidade de Nova Iorque

Os detalhes dos casos foram relatados ao CDC em fevereiro e compartilhados em um relatório publicado na quinta-feira. Os pacientes - duas mulheres não relacionadas na cidade de Nova York - apresentaram sintomas pela primeira vez em 2021 e 2022. Um paciente não tinha histórico de viagens internacionais, sugerindo que há alguma disseminação na comunidade nos Estados Unidos.

Apesar do nome, a micose não é causada por um verme; em vez disso, é causada por uma das 40 espécies de fungos. Neste caso, as infecções foram causadas pelo Trichophyton indotineae, um fungo recentemente descoberto.

Os casos começaram por se concentrar em doentes do Sul da Ásia, mas agora também foram detectados em países da Europa. Estes são os primeiros casos conhecidos nos EUA.

A micose pode assumir várias formas, mas frequentemente causa o que parece ser uma erupção cutânea superficial que forma um anel à volta de uma pele de aspeto normal. Trata-se de uma erupção cutânea muito desconfortável e com comichão.

No caso do primeiro doente, a mulher de 28 anos parece ter desenvolvido a erupção cutânea no verão de 2021. Foi a um dermatologista em dezembro e disse que não tinha viajado internacionalmente, nem tinha tido qualquer exposição conhecida a alguém com uma erupção cutânea semelhante.

O relatório diz que a mulher tinha "grandes placas anulares, escamosas e pruriginosas" no pescoço, estômago, região púbica e nádegas. Os médicos receitaram-lhe uma terapia oral que começou a tomar em janeiro de 2022.

Quando a erupção cutânea não melhorou após duas semanas de terbinafina, um antifúngico comum, os médicos colocaram-na a tomar itraconazol, um medicamento líquido que é normalmente utilizado para tratar infecções fúngicas na boca e na garganta. Pareceu funcionar, e a infeção desapareceu depois de a mulher ter tomado a medicação durante quatro semanas. Os médicos ainda a estão a monitorizar, porque as infecções por micose podem voltar.

A segunda paciente, uma mulher de 47 anos, desenvolveu a erupção cutânea nas coxas e nádegas enquanto visitava o Bangladesh no verão de 2022. Os médicos de lá trataram-na com um antifúngico tópico e cremes esteróides, mas a erupção não pareceu desaparecer. Vários outros membros da família no Bangladesh também desenvolveram erupções cutâneas semelhantes.

No outono, quando a mulher regressou aos EUA, foi três vezes às urgências pedir ajuda. Os médicos deram-lhe vários cremes e tratamentos tipicamente utilizados para a micose, mas em dezembro, os dermatologistas notaram que não havia melhorias.

Também lhe foi administrada terbinafina oral, mas os sintomas não melhoraram. As coisas melhoraram depois de ter sido tratada com um tratamento de quatro semanas de griseofulvina, um medicamento também frequentemente utilizado para tratar o pé de atleta e infecções fúngicas no couro cabeludo, mas os médicos estão a estudar outras opções de tratamento. O seu filho e o seu marido, que vivem com ela, estão a ser avaliados para detetar infecções semelhantes.

A Dra. Priya Soni, especialista em doenças infecciosas pediátricas do Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, disse que é impressionante o facto de os médicos terem conseguido identificar as espécies com a ajuda do departamento de saúde pública.

Como um dos pacientes não tinha histórico de viagens para nenhuma área que tenha registrado casos, ela disse que é um sinal real de que houve algumas mudanças epidemiológicas nas espécies de fungos.

"Também pode estar um pouco mais disseminado do que já observamos antes, portanto, para médicos e outros provedores, acho que é importante estar ciente de que podemos estar vendo mais dessa espécie em particular à medida que entramos nos meses mais quentes e úmidos do verão ", disse Soni, que não estava envolvido em nenhum dos novos casos. "Penso que, com a globalização e as viagens que vamos ver durante o verão, isto pode ser algo que podemos ver mais à medida que os meses passam".

O relatório incentiva os fornecedores a estarem atentos a estas infecções. Soni disse que uma bandeira vermelha provavelmente seria se alguém com uma erupção cutânea não respondesse à terbinafina após cerca de quatro semanas de tratamento.

O CDC insta os prestadores de cuidados de saúde a contactarem o departamento de saúde pública local ou estatal se uma erupção cutânea não responder aos tratamentos de primeira linha, para que os casos possam ser testados mais aprofundadamente; salienta que as técnicas de teste utilizadas pela maioria dos laboratórios clínicos identificam erradamente os casos desta micose como outros tipos.

Embora o itraconazol pareça funcionar quando os tratamentos de primeira linha não funcionam, pode ser difícil de absorver e nem sempre interage bem com outros medicamentos. Também pode levar até 12 semanas para fazer efeito.

"Os esforços de gestão antimicrobiana são essenciais para minimizar o uso indevido e excessivo de medicamentos antifúngicos e corticosteróides prescritos e de venda livre", diz o relatório.

O CDC também incentiva os médicos a educar os pacientes sobre como evitar a propagação da micose.

Soni disse que aconselharia as pessoas a não partilharem roupas, pentes ou chapéus com pessoas que têm uma erupção cutânea e a evitarem o contacto próximo com quem tem micose.

Como os fungos gostam de ambientes quentes e húmidos, seque bem os pés entre o duche e o calçar de meias e sapatos.

Receba o boletim informativo semanal da CNN Health

Inscreva-seaqui para receber The Results Are In with Dr. Sanjay Guptae todas asterças-feiras da equipa da CNN Health.

Uma boa higiene das mãos também pode ajudar, uma vez que a infeção fúngica é transmitida pele a pele. O fungo pode ser encontrado no solo, por isso é importante usar luvas ou lavar bem as mãos depois de jardinar ou cavar na terra.

As pessoas podem apanhar micose depois de acariciarem um animal de quinta ou mesmo um cão ou gato que tenha uma infeção.

"Qualquer tipo de micose floresce realmente no tempo quente e húmido, especialmente em balneários, piscinas cobertas, esse tipo de coisas", disse Soni.

Com o mundo cada vez mais quente e húmido, os cientistas dizem que é provável que haja mais infecções fúngicas como esta. A preocupação, claro, será o facto de haver ainda mais resistentes aos tratamentos de base.

"Deparamo-nos com um pequeno problema quando vemos novas espécies que são intrinsecamente resistentes a alguns dos nossos antifúngicos mais comuns", disse Soni.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com