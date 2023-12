Primeiro na CNN: O governo dos EUA vai disponibilizar 266 milhões de dólares para criar uma força de trabalho comunitária e de saúde pública

O investimento global do plano em trabalhadores de saúde comunitária, de proximidade e de educação para a saúde - totalizando mais de 1,1 mil milhões de dólares - é uma das suas "jóias da coroa", disse Gene Sperling, coordenador do Plano de Resgate Americano e conselheiro sénior do Presidente Joe Biden.

O financiamento surge numa altura em que alguns profissionais de saúde pública e comunitária enfrentaram cargas de trabalho intensas, reacções adversas e esgotamento durante a pandemia de Covid-19 e ao longo de outras emergências de saúde que se sobrepuseram, incluindo o recorde de mortes por overdose de drogas, o surto de varíola e o ressurgimento da poliomielite.

A maior parte do financiamento a ser anunciado na sexta-feira, 225,5 milhões de dólares, irá para 83 beneficiários como parte de um novo programa de formação para trabalhadores comunitários de saúde, que se especializam em esforços locais para ajudar as pessoas a encontrar cuidados e facilitar a comunicação entre pacientes e prestadores de serviços. O programa plurianual apoiará a formação e a aprendizagem de cerca de 13.000 novos trabalhadores.

"Trinta milhões de pessoas na América recebem os seus cuidados de saúde através de centros de saúde comunitários que tratam as pessoas independentemente da sua capacidade de pagamento", afirmou Carole Johnson, administradora da Administração de Recursos e Serviços de Saúde do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, que está a facilitar as subvenções. "Vimos repetidamente que os profissionais de saúde comunitários fazem a diferença quando se trata de chegar às comunidades e envolver as pessoas nos cuidados de saúde e depois ajudar as pessoas a manterem-se ligadas aos cuidados de saúde".

Estes profissionais de saúde são capazes de criar confiança para servirem de mensageiros nas suas comunidades, disse à CNN.

"Quando se tem uma vida muito complicada e se tem de apanhar três autocarros para ir a uma consulta médica e se tem de faltar ao trabalho, pode ser muito, muito difícil fazer o que é rotina para muitas outras pessoas", disse. "Os agentes comunitários de saúde podem ser essa ponte essencial que ajuda a garantir que as pessoas se mantêm ligadas ao seu prestador de cuidados de saúde", quer se trate da gestão de doenças crónicas, da saúde mental e das perturbações associadas ao consumo de substâncias, ou dos cuidados de maternidade.

Trinta dos 83 beneficiários receberão as maiores subvenções, no valor de 3 milhões de dólares cada. Um deles é o Centro de Educação do Bairro El Sol, na Califórnia, onde o diretor do projeto, Alexander Fajardo, afirma que o dinheiro será utilizado para a formação básica e avançada de mais de 250 trabalhadores comunitários da área da saúde.

"Como organização de base comunitária, há anos que temos tido dificuldades em conseguir este financiamento federal", disse à CNN. "É difícil para as grandes entidades, como as universidades ou os grandes actores, competir com eles."

Um relatório da CNN no início deste ano descreveu como algumas organizações comunitárias de saúde - especialmente grupos menores e de base - lutaram para navegar na burocracia e acessar fundos, mesmo quando prestaram assistência crítica à resposta da Covid-19 nos Estados Unidos.

Os agentes comunitários de saúde, também conhecidos como promotores, "são pessoas da comunidade. Eles falam a mesma língua, enfrentam os mesmos desafios", disse Fajardo. "Essas qualidades tornam-nos mais eficazes quando estão a fazer o trabalho na comunidade. Porque quando estão a falar sobre a Covid-19 ou a diabetes ou qualquer outra situação, eles relacionam-se com ela. Eles têm a mesma experiência. 'Ele é meu vizinho. Eu conheço-os. "

Qualquer pessoa que queira transformar uma comunidade "deve olhar para estes modelos de agentes comunitários de saúde e promotores", disse Fajardo. "É um sistema muito importante".

Financiamento para formação em saúde pública

O restante dos novos subsídios, US$ 40,7 milhões, será destinado a 29 escolas em todo o país através do Programa de Bolsas de Estudo em Saúde Pública, incentivando a formação e o emprego na área de saúde pública.

Desde o início da pandemia de Covid-19, centenas de funcionários da saúde pública deixaram o sector, em parte devido ao desgaste, mas também devido a críticas e outras pressões.

"Não há dúvida de que tem havido um subfinanciamento significativo a nível estadual e local durante anos na força de trabalho da saúde pública", disse Johnson. O trabalho que a sua agência está a desenvolver, juntamente com os esforços de financiamento dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, visa alterar essa situação.

"Este é um momento em que os jovens estão realmente interessados e empenhados na saúde pública, e poder dar-lhes experiências que lhes permitam iniciar uma carreira e dar-nos a oportunidade de ajudar a alavancar isso e colocá-los numa carreira na saúde pública é apenas uma grande vitória para todos nós".

Receber o boletim informativo semanal da CNN Health

Inscreva-seaqui para receber The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta todas as terças-feiras da equipa da CNN Health.

Sperling disse à CNN que as novas subvenções, por si só, "podem não ser uma solução de longo prazo" para o subfinanciamento nessas áreas cruciais da saúde, "mas acho que vão proporcionar o entusiasmo e os resultados que incentivarão mais investimentos de longo prazo".

O objetivo da administração é "utilizar este tipo de fundos para construir carreiras, para dar às pessoas a oportunidade de servir o seu país durante esta pandemia, mas também de construir uma carreira na área da saúde pública e de se tornarem profissionais de saúde comunitária que poderão fazer uma grande diferença", afirmou.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com