Primeiro herói a receber um lugar cobiçado no passeio da Fama.

A "Calçada da Fama" de Hollywood recebe um upgrade com uma característica única: Em meio a personagens icônicos e atores, o primeiro super-herói ganha merecido reconhecimento.

Figuras de desenhos animados como Mickey Mouse, Donald Duck, Bugs Bunny e Snoopy já foram imortalizadas com uma estrela na renomada "Calçada da Fama" de Hollywood. Agora, juntando-se à lista está ninguém menos que o Batman, marcando o primeiro super-herói a receber um lugar de honra nesta icônica avenida. Uma placa de estrela foi revelada diante de fãs empolgados, autoridades e flashes de câmera. Vestindo uma capa preta, máscara e o icônico símbolo do morcego, um homem posou orgulhosamente na estrela - a 2.790ª adição à milha turística no coração de Hollywood.

Entre os convidados de honra estava o ator americano Burt Ward, que interpretou o jovem ajudante Robin na série de TV "Batman" dos anos 60. Ward também recebeu uma estrela na "Calçada da Fama" em 2020. Antes de Ward, o papel de Batman já havia sido honrado aos atores como Adam West (1928 - 2017) e ao criador do celebrado herói dos quadrinhos, o artista do Batman Bob Kane (1915 - 1998).

Bruce Wayne é o Batman

A nova estrela do Batman fica orgulhosamente na frente do edifício do museu do Guinness World Records em Hollywood. O Livro dos Recordes do Guinness já celebrou o Batman como o herói dos quadrinhos com mais aparições em filmes. Com a primeira estrela de super-herói, outra marca notável é alcançada, como revelou um representante da empresa detentora do recorde em um discurso.

O enigmático herói fez sua estreia na revista em quadrinhos "Detective Comics #27" - nada menos que 85 anos atrás, em março de 1939. O desenhista de quadrinhos Bob Kane, sob encomenda da National Comics (que depois se tornou a DC Comics), e o escritor Bill Finger, deram vida ao personagem do homem-morcego. Situando o Batman na cidade escura de Gotham, por trás da máscara preta, esconde-se o milionário Bruce Wayne. Traumatizado pela testemunha do assassinato de seus pais ainda criança, Bruce jurou vingança contra todos os criminosos, sua figura mítica no traje e capa pretos logo ganhando fama mundial através de quadrinhos, programas de TV, filmes, brinquedos e jogos de vídeo.

A adição da estrela do Batman na "Calçada da Fama" representa uma mudança significativa no reconhecimento dos personagens de super-heróis no entretenimento. A nova estrela do Batman atrai uma multidão, com fãs empolgados para ver seu super-herói favorito imortalizado ao lado de figuras icônicas nesta renomada avenida.

Leia também: